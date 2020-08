La rénovation du musée de Tahiti et des îles est lancée

Edouard Fritch a profité de la pose de la première pierre pour rappeler que "ce site était chargé d’histoire. La pointe Nu’uroa hébergeait autrefois le marae Taputapuatea de Atehuru. C’est sur ce site que s’est ensuite installée la mission évangélique de Burder’s Point. Le site de Hiti a toujours été porteur de ‘mana’, et c’est pourquoi il a été choisi, en 1977, pour y établir le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha. Depuis la création de l’établissement, pierre de voûte du renouveau culturel, les équipes qui se sont succédées ont su préserver et valoriser le patrimoine légué par les ‘tupuna’, avec notamment, parmi ceux qui ont porté ce projet, il y a une cinquantaine d’années, Maco Tevane".

Ce projet de réaménagement est un acte fort pour la Polynésie française car, au-delà de l’aspect architectural et technique, il entend servir de socle à une réflexion plus large sur l’identité polynésienne au XXIe siècle. Le Musée de Tahiti et des îles est un gardien du patrimoine culturel, mais aussi un lieu privilégié de transmission intergénérationnelle. Le public scolaire constitue ainsi un tiers de la fréquentation de l’établissement.



Le Président a rappelé également qu’il avait signé, en septembre 2019, avec le Musée du quai Branly-Jacques Chirac, une convention qui formalise le retour d’un fragment de "maro’ura", qui sera exposé dans le musée rénové. D’autres prêts ont été sollicités auprès du British Museum et du Musée d’archéologie et d’anthropologie de Cambridge.