La relève peine à venir pour l'artisanat marquisien

Les pahu, orero, et les chants ont résonné hier du côté du parc expo de Mama'o, annonçant l'ouverture officielle du 47e Salon des Marquises. Organisé par la fédération "Te tuhuka o te henua enana", présidée par Stéphane Tuohe, cette nouvelle édition du salon bis-annuel rassemble plus d’une centaine d’artisans tous originaires des îles de Ua Pou, Ua Huka, Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva.C'est donc le moment de découvrir ou de re-découvrir les spécialités de chacune des îles de l'archipel, au travers d'objets exposés et mis en vente. De la pyrogravure sur bambou aux tapa, en passant par les sculptures sur os, bois, pierre ou rostre d’espadon et créations en graines, ce salon est la parfaite vitrine des arts du Henua Enana.Une vitrine victime de son succès. Certains exposants avaient déjà vendu hier une grande partie de leurs objets. C'est le cas par exemple de Margarette, originaire de Fatu Hiva : "Le salon n'était même pas encore ouvert que les gens, des touristes et des locaux, étaient déjà venus acheter mes tiki en bois. Il me reste une petite dizaine de tiki à vendre." Même situation pour Pierre, un sculpteur de Ua Huka, qui présentait déjà hier un stand dépouillé par les nombreux visiteurs du salon. "A ce rythme je n'aurai plus rien d'ici dimanche, et je rentrerai plus tôt aux Marquises", s'amuse l'artiste.