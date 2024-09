La réglementation sur la pêche lagunaire accessible à tous

Moorea, le 10 septembre 2024 - Les panneaux de signalisation de la nouvelle zone de pêche réglementée de Moorea ont été inaugurés vendredi à Temae. Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation par les pêcheurs, lors de la révision du PGEM de l’île Sœur, la population peut désormais la consulter à travers ces panneaux et grâce aux bouées jaunes installées dans le lagon.



La commune de Moorea-Maiao, en présence notamment du tāvana Evans Haumani, du représentant de la Direction des ressources marines, Gabriel Sao Chan Seong, et des différents comités de pêche de l’île, a procédé vendredi dernier, à Temae, à l’inauguration des panneaux de signalisation sur la réglementation de la pêche lagunaire de Moorea. Pour rappel, les pêcheurs de l’île Sœur avaient établi, après plusieurs réunions de concertation organisées dans le cadre de la révision du plan de gestion de l’espace maritime (PGEM), une réglementation pour chaque commune associée. Un arrêté portant sur les zones de pêches réglementées de Moorea a ensuite été adopté en conseil des ministres en 2022.



Après l’impression des brochures et des livrets sur les règles de pêche en 2023, ce sont cette fois-ci les panneaux de signalisation qui ont été installés cette année en bord de route dans chaque commune associée. Des bouées, délimitant certaines zones dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques et affichant ces règles, ont également été installées dans le lagon de l’île. “Cette signalétique est essentielle pour informer la population des nouvelles règles de pêche et assurer leur respect. Ces panneaux rappellent à chacun que ces règles sont en place et doivent être suivies. J'encourage les pêcheurs à respecter les règles de pêche qu’ils ont eux-mêmes élaborées, avec l’appui de la Direction des ressources marines. Il est crucial de préserver ce garde-manger, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures”, a réagi Hereiti Arapari, chargée de l’application du PGEM à la commune de Moorea-Maiao.



L’aboutissement de plusieurs années de travail



“Pour ceux qui viennent de Tahiti ou d'ailleurs, nous avons une réglementation en place qu'il est important de respecter. Il est essentiel de se renseigner sur ces règles avant de pêcher ici. Les panneaux d’information sont visibles sur terre et en mer, et nous avons également mis en place un QR code pour un accès facile aux informations”, poursuit-il.



Gabriel Sao Chan Seong, qui a été très actif au sein de la Direction des ressources marines pour la mise en place de cette nouvelle réglementation, s’est également montré ravi et soulagé après des années de travail avec les pêcheurs de l’île. “La mise en œuvre du projet a pris du temps, car au départ, nos positions n'étaient pas parfaitement alignées avec celles des pêcheurs. Ensuite, bien entendu, il y a eu la lenteur administrative, avec ses procédures, les questions budgétaires et les marchés publics. Cela a exigé un travail acharné pour en arriver aujourd'hui à une communication claire sur la zone de pêche réglementée de Moorea. Le résultat concret est que nous avons pu produire des supports de communication : des affiches, des panneaux et des livrets explicatifs. Vous avez probablement déjà vu ces documents, qui expliquent les règles en vigueur. Bien que ces règles soient complexes, nous avons fait en sorte de les rendre accessibles à la population locale ainsi qu'à ceux qui viennent de Tahiti et d'ailleurs”, a-t-il expliqué.