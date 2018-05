La réglementation pour la chasse aux kaveu renforcée

PAPEETE, le 3 mai 2018. Le gouvernement a modifié en mars dernier le code de l'environnement. La réglementation pour la chasse aux kaveu, crabes de cocotier a été durcie.





La réglementation pour les crabes de cocotier est plus restrictive. Désormais "pour les individus dont la longueur du thorax est inférieure à 6 centimètres, mesurée de la base de la tête au début de l'abdomen, les femelles ovigères (portant des œufs) et pour tous les individus en mue, sont interdits la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'importation ou l'exportation sous tout régime douanier." Auparavant, cette règlementation s'appliquait uniquement pour les individus dont la longueur du thorax était inférieure à 4 centimètres.

La chasse aux kaveu a été réglementée pour la première fois en 2016. L'objectif est notamment de protéger leur habitat naturel (végétation dense et bord de mer). Celui-ci subit une pression anthropique de plus en plus forte.