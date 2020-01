La régisseuse du lycée d'Opunohu veut effacer son ardoise

Responsable personnellement et pécuniairement des fonds qu'elle manie, la régisseuse a reçu un ordre visant au remboursement des 1,3 million de Fcfp ainsi négligemment perdus. Sollicitant une remise gracieuse auprès du Trésor public, la régisseuse a d’abord obtenu une sacrée ristourne de -95%, puisqu'elle n'a plus été redevable de 60 000 Fcfp. Un effort que l'agent a pourtant jugé insuffisant… Alors que cette somme relève, compte tenu du contexte, plus du symbole que de la sanction financière, la régisseuse a attaqué la décision du Trésor pour obtenir le non-paiement de ce petit reliquat. Non présente à l'audience de mardi, elle n'a pu entendre le rapporteur public conclure au rejet de sa demande, compte tenu de l'imprudence et de la négligence manifeste dont elle a fait preuve.