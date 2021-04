La région indo-pacifique, terre de missions pour l'UE

Bruxelles, Belgique | AFP | lundi 19/04/2021 - Les pays de la région indo-pacifique sont appelés à devenir des terres de missions pour l'Union européenne, soucieuse de protéger ses approvisionnements et ses intérêts commerciaux contre les tensions géopolitiques provoquées par l'affrontement entre la Chine et les Etats-Unis.



Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont approuvé lundi le lancement d'une stratégie commune sur la zone indo-pacifique -- s'étendant de la côte est de l'Afrique aux États insulaires du Pacifique--, et ont demandé au chef de la diplomatie européenne et à la Commission de soumettre un plan d'actions pour septembre 2021.



"L'approche et l'engagement de l'UE viseront à favoriser un ordre international fondé sur des règles, des conditions de concurrence équitables et un environnement ouvert et équitable pour le commerce et les investissements", précise le communiqué publié à l'issue de leur réunion.



Les Européens veulent notamment s'assurer des voies d'approvisionnement maritimes "libres et ouvertes dans le plein respect du droit international", alors que les prétentions de Pékin en mer de Chine alarment ses voisins.



L'objectif de la stratégie européenne est de "contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la prospérité et au développement durable de la région, à l'heure où les défis et les tensions ne cessent de croître", explique le communiqué.



"La dynamique actuelle a donné lieu à une concurrence géopolitique intense, ce qui accroît les tensions dans le domaine du commerce et des chaînes d'approvisionnement, ainsi que dans les domaines technologique, politique et sécuritaire", souligne le communiqué.



Il ne cite cependant à aucun moment la Chine, considérée par Bruxelles comme "partenaire commercial, concurrent économique et rival systémique".



Les Etats membres de l'UE veulent développer des partenariats "avec des partenaires partageant les mêmes valeurs" dans le domaine de la sécurité et de la défense, souligne la communication.



Six membres du G20 --Chine, Japon, Australie, Corée du Sud, Inde et Indonésie-- se trouvent dans cette zone. La montée en puissance de la Chine a bouleversé les équilibres traditionnels et la compétition sino-américaine génère de nouvelles tensions.