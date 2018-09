La recherche du sous-marin argentin disparu va reprendre

Buenos Aires, Argentine | AFP | jeudi 06/09/2018 - L'Argentine a confié à l'entreprise américaine Ocean Infinity la tâche de reprendre les recherches du sous-marin argentin ARA San Juan, porté disparu le 15 novembre avec 44 membres d'équipage à bord, a annoncé jeudi le ministère de la Défense.



Le navire Seabed Constructor entamera vendredi une nouvelle phase de recherches, avec des caméras sous-marines capables de filmer les fonds marins jusqu'à 6.000 mètres de profondeur.

La société privée recevra une récompense de 7,5 millions de dollars, seulement si elle retrouve l'épave du submersible.

Des marins argentins et des familles des victimes seront présents sur le navire qui devait appareiller du port de Comodoro Rivadavia, en Patagonie.

"Nous avons l'impression que c'est la dernière occasion de les retrouver. Nous espérons aussi savoir ce qui s'est passé", a déclaré Luis Tagliapietra, le père du lieutenant Alejandro Tagliapietra, membre de l'équipage du sous-marin.

Ocean Infinity avait été chargée de retrouver, en vain, l'épave du vol MH370 de Malaysia Airlines, qui a disparu le 8 mars 2014 avec ses 239 passagers et membres d'équipage, alors qu'il effectuait la liaison Kuala Lumpur-Pékin.

Après plusieurs semaines de recherches avec l'appui d'une dizaine de pays, les recherches ont cessé, faute de moyens à la disposition de la marine argentine.

Les familles des victimes exigeaient depuis des mois la reprise des recherches.

Les circonstances dans lesquelles l'ARA San Juan a sombré demeurent mystérieuses. Une explosion en mer a été enregistrée sur la route du sous-marin le jour de la disparition. Les experts pensent qu'une explosion de batteries a envoyé par le fond le submersible.

Le San Juan était en plongée dans l'Atlantique entre Ushuaïa, dans l'extrême sud de l'Argentine, et son port d'attache, Mar del Plata, à 400 kilomètres au sud de Buenos Aires.