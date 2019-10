La réalité virtuelle pour aider les enfants malades

L'une de ces applications avec un très fort potentiel est le Dolphin Swim Club (TDSC). Le concept est simple : les porteurs hollandais du projet, Marijke Sjollema et son compagnon Benno Brada, sont allés filmer des dauphins dans la nature avec des caméras à 360 degrés, puis ils ont mis ce film dans un casque de réalité virtuelle. Le public de la conférence de jeudi soir a pu tester cette immersion particulière et le résultat est bluffant : on est immédiatement en plongée sous-marine avec les cétacés. Le Dolphin Swim Club a même créé un masque de plongée en réalité augmentée (avec un téléphone submersible) pour permettre au public de vivre l'expérience dans une piscine, en immersion réelle.



Créé comme un projet artistique par Marijke, passionnée de dauphins, TDSC s'est révélé être un outil thérapeutique précieux. La Sam Fondation, qui finançait des voyages jusqu'à la mer pour des enfants malades afin de leur permettre de jouer avec des dauphins en captivité (ce qui a un effet très positif sur la santé des enfants), a immédiatement testé le dispositif VR avec ses petits patients et a été émerveillée par l'efficacité. Les enfants malades étaient beaucoup moins stressés et on pouvait diminuer jusqu'à 50 % les médicaments qu'il leur fallait. Les enfants victimes de troubles comme l'autisme ou le syndrome de Down étaient bien plus calmes et heureux. Beaucoup d'enfants préféraient d'ailleurs l'expérience virtuelle, qu'ils pouvaient partager avec leurs proches et qui ne garde aucun dauphin en captivité.



D'autres expériences scientifiques utilisant les casques de TDSC ont montré que nager avec les dauphins virtuels permettait aux enfants de s'endormir deux fois plus vite pendant une anesthésie, que cela permettait aux grands brûlés de diminuer la douleur qu'ils ressentent... Cette année, six nouvelles études médicales différentes vont utiliser les casques virtuels du Dolphin Swim Club pour continuer d'explorer ce miracle. Il y en a déjà plus de 1200 en service dans le monde pour un usage thérapeutique…



Et à Tahiti aussi la technologie intéresse. Dans une école de Papeete avec des élèves souffrant de troubles psycho-moteurs, la nage avec des dauphins a réussi a apaiser toute une classe qui était de mauvaise humeur. Au CHPF, les jeunes patients ne voulaient même plus ressortir de l'eau…



Le Dolphin Swim Club était à Tahiti à l'invitation de l'association polynésienne Human Underwater Society. Les deux porteurs du projet ont en effet remporté le concours de la deuxième édition du HUS Prize Design grâce à ce projet en accord à 100% avec l'action de l'association : "L'association Human Underwater Society travaille à faire connaître et promouvoir les bienfaits de l'immersion et de la semi-immersion de l'homme dans l'eau et les bénéfices à retirer de cette expérience pour la société et son environnement."