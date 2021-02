La quatorzaine de l'intérieur

La quatorzaine n'est pas individuelle à l'intérieur des murs. Les personnes concernées s'engagent à leur arrivée à ne pas quitter le lieu dédié, mais finissent immanquablement par vivre ensemble.



Les repas sont servis trois fois par jour, chacun va récupérer le sien, pour manger avec les autres. Selon une source interne, “les repas sont vraiment super bons, c'est trop bien (...). On est censé aller manger chacun dans notre chambre, mais bon”.



Les pensionnaires de Puunui n'ont pas l'impression d'être sous surveillance, seul le périmètre de l'hôtel est délimité : "Il n'y a pas vraiment de vigile, on se promène assez librement. Je crois qu'on va avoir un contrôle de police mercredi pour voir si on respecte bien les mesures. On se côtoie entre nous. On n'est pas censé mais en réalité on le fait".



Et en réalité, il n'en est rien. L'arrêté individuel du haut-commissariat précise uniquement que "l'intéressé n'est pas autorisé à circuler en dehors du lieu de sa quarantaine" et que "la personne a accès aux biens et services de première nécessité, dispose de moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de maintenir les liens familiaux et de communiquer librement avec l'extérieur, en considération des moyens propres dont il dispose". Il indique bien qu'un "contrôle sera réalisé par les forces de l'ordre et les services sanitaires afin de constater que l'intéressé respecte cette mesure".



"Normalement, ils sont astreints à rester dans leur chambre", ajoute-t-on du côté des autorités sanitaires du Pays, "maintenant, on sait qu'on ne peut pas mettre un gendarme ou un mūto'i devant chaque chambre et qu'on ne peut pas être certain que les gens ne se mélangent pas. C'est pour ça qu'on ne mélange pas les vols sur les sites dédiés. Comme ça, si une personne est porteuse du virus, on sait de toutes façons qu'elle reste uniquement avec les cas contacts qui ont voyagé avec elle".

Autre précision des autorités sanitaires : "seuls les intendants peuvent aller et venir sur les sites dédiés, et ils ont été formés aux gestes barrières pour éviter d'être contaminés. En dehors d'eux, personne n'est autorisé à se rendre sur les sites dédiés"