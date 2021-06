La protection des océans "made in Marquises"

Le panneau dressé entre deux piliers de bois, gravés par les sculpteurs locaux Fabien Hatuuku et Tehio Ohotou, témoigne des différents travaux réalisés par les enfants en français, anglais, marquisien, mathématiques, géographie et arts plastiques, avec l’aide de leurs professeurs. Il est aussi là pour rappeler à tout un chacun que la mer appartient à tous et qu’il est du devoir de tout le monde d’en prendre soin. On peut notamment y lire plusieurs poèmes ou lettres d’amour à la mer qui ont été envoyés à la mairie, à l’association Cousteau et à la présidence par les enfants. Mais la structure n’est pas assez grande pour afficher l’ensemble des projets réalisés. Pour palier à cet état de fait, un QR Code a été ajouté sur le panneau. Il donne accès, en un clin d’œil, à tous les travaux accomplis par le collège dans le cadre de l’AME sur la chaîne youtube de l'établissement La toute première AME avait vu le jour sur l’île de Tahuata en 2012 sous impulsion des élèves de l’école primaire de Vaitahu qui avaient exprimés leur souhait de mettre en valeur et de protéger leur environnement marin. Cette idée a depuis traversé les océans, et neuf ans plus tard ce ne sont pas moins de 200 projets AME qui ont vu le jour sur l’ensemble du territoire français grâce cette belle initiative née en Terre des Hommes . Les jeunes du collège de Ua Pou ont donc brillamment repris le flambeau et le tendent maintenant aux générations futures. Toti Teikiehuupoko, premier adjoint au maire, s’est adressé aux collégiens : "Je suis fier de vous, je suis fier de ce que vous avez fait. Vous transmettez un message écologique en français, en anglais et en marquisien !"