La prodigieuse Tinalei au grand bal de Noël sur France 2

Tahiti, le 9 décembre 2022 - La demi-finale de l'émission Prodiges sera diffusée par France 2 le 22 décembre et aura pour thème la célébration de Noël. À l'occasion de ce grand bal, le public pourra retrouver la fameuse Tinalei Mahuta qui promet d'illuminer cette soirée avec sa voix de diva.



Jeudi 22 décembre prochain, les téléspectateurs auront le plaisir d'assister à la performance nationale de la jeune chanteuse polynésienne Tinalei Mahuta lors d'une édition spéciale de l'émission Prodiges : Le grand bal de Noël. Elle sera diffusée sur France 2 à 21h10.



La jeune artiste s'est faite connaître à l'âge de 12 ans en 2019 en participant à La France a un incroyable talent, émission dont elle avait atteint les demi-finales. Elle avait ensuite participé en 2021 à la finale du concours des Voix des outre-mer.



Pour cette nouvelle émission programmée juste avant Noël, elle se présentera en public avec les 14 autres demi-finalistes répartis dans les trois spécialités présentées par Prodiges : la danse, la musique et le chant. La passion de Tinalei pour le chant lyrique s'est révélée dès son plus jeune âge. La jeune fille n'a pourtant jamais pris de cours de chant, ce qui ne l'a pas empêchée de se produire en public dès 9 ans sur la place de la cathédrale de Papeete. La jeune autodidacte a maintenant 15 ans et poursuit ses études en Californie dans une école spécialisée dans les arts dramatiques et la musique, après avoir obtenu son Bac avec mention très bien avec deux ans d'avance.