La pression monte sur et hors du terrain

Tahiti, le 25 janvier 2024 - Deux échéances majeures se profilent pour le football local et l’équipe de beach soccer des Tiki Toa. La Fédération tahitienne de football va tenir une assemblée générale le samedi 3 février relative au renouvellement de son comité exécutif pour les quatre prochaines années. De leur côté, les Tiki Toa, actuellement en préparation au Brésil, s’affûtent avant leur départ pour Dubaï où ils débuteront la Coupe du monde de beach soccer 2024 le 15 février contre l’Argentine.



La Fédération tahitienne de football (FTF) devrait faire dans la stabilité quant à sa future équipe dirigeante puisqu’une seule liste va a priori être proposée le 3 février pour l’élection de son comité exécutif, en l’occurrence celle qui est conduite par Thierry Ariiotima qui préside la FTF depuis 2011 et qui postule pour un 4e mandat successif. Pas de suspense donc a priori quant à l’identité du prochain président de la FTF et pourtant, l’atmosphère n’engendre pas forcément la sérénité dans le milieu du football local dans la mesure où deux autres listes avaient fait acte de candidature ces dernières semaines, l’une soutenue par Rocky Aitamai, l’autre par Timiona Asen, mais toutes deux ne devraient finalement pas candidater le 3 février.



Rocky Aitamai et ses colistiers ont décidé de ne pas se présenter considérant que le processus de l’élection n’est pas conforme aux règles en vigueur. Ils ont déjà annoncé qu’ils déposeront un recours. Quant à la liste de Timiona Asen, elle n’a pas reçu l’agrément de la commission spécifique et indépendante du fonctionnement de la FTF pour cause d’irrégularités dans son dossier et elle devrait également déposer un recours.



Thierry Ariiotima se dit “serein”



Nous avons rencontré l’actuel président de la FTF pour qu’il nous livre son sentiment quant à son envie de poursuivre son action et sur la position de ses adversaires. “Je ne suis pas du tout touché par un phénomène d’usure après trois mandats et je reste très motivé pour faire avancer le football tahitien, d’autant que l’on a intégré beaucoup de jeunes dans notre liste pour préparer la relève”, confie-t-il. “Nous avons mis en place beaucoup d’actions par le passé et nous allons poursuivre cela lors des quatre prochaines années car il y a encore à faire pour élever le niveau de notre football. Nous avons mis en place un programme adapté avec la direction technique pour que nos sélections seniors hommes et femmes et jeunes, qui ont eu des résultats relativement satisfaisants jusque-là, fassent encore mieux lors des prochaines échéances internationales. Certains disent que le niveau du football local a baissé ces dernières années, mais je réfute cela et si on ne va pas toujours au bout dans les compétitions océaniennes, il faut bien voir que le niveau du football augmente aussi dans les autres pays de la région qui bénéficient des programmes des fédérations océaniennes et internationales. En ce qui concerne la position de la commission contentieuse qui a été mise en place en 2023 à la demande de la Fifa et qui a rejeté la liste de Timiona Asen, la FTF n’est pas du tout intervenue puisque cette commission est totalement indépendante et composée de personnes neutres et extérieures au fonctionnement de la FTF pour éviter des conflits d’intérêt. Quant à la liste de Rocky Aitamai qui conteste la légalité de l’élection du 3 février, elle a des droits et qu’elle réagisse comme elle le souhaite et on verra bien, mais je suis serein. Nous avons le soutien d’une majorité de clubs, y compris dans les îles, et je pense que nous sommes légitimes pour donner encore plus de relief au football tahitien.”

Ça bouge en beach soccer à Pater et Rio



Sur le terrain, la sélection tahitienne seniors aura l’occasion de démontrer au mois de juin que les propos de Thierry Ariiotima seront suivis d’effets. L’entraîneur Samuel Garcia et ses joueurs seront en effet en lice à la Coupe des nations d’Océanie 2024 qui aura lieu au Vanuatu du 15 au 30 juin et dont le tirage a été effectué mercredi à Auckland. Les Tahitiens figurent dans le groupe B avec la Papouasie Nouvelle-Guinée, Fidji et le vainqueur d’un tournoi de qualification programmé en mars avec Tonga, Samoa et Cook. Éliminé en phase de poule aux Jeux du Pacifique, Tahiti doit rebondir au Vanuatu pour retrouver un rang majeur en Océanie.



Du côté du beach soccer, c’est pleine activité à Tahiti et à Rio. Le championnat de Tahiti de beach soccer a en effet repris mercredi soir lors de la 3e journée sur le spot de Pater. Deux matchs au programme et des victoires de Green Warrior (4-1) face à Tereone et de Lai Woa (7-5) contre Fenua PSG. OPT A reste leader bien que n’ayant pas joué mercredi, ce qui sera encore le cas lors de la prochaine journée le 7 février, plusieurs de ses joueurs étant au Brésil avec les Tiki Toa.



Ces derniers continuent à monter en régime à l’approche de la phase finale de la Coupe du monde à Dubaï et ont été plutôt convaincants lors de leurs matchs amicaux à Rio. Selon l’entraîneur Teva Zaveroni, les Tahitiens s’adaptent bien à la nouvelle règle qui impose quatre secondes au gardien pour relancer le ballon et les Tiki Toa ont en conséquence développé de nouvelles stratégies de jeu.



Logés à Copacabana, les Tahitiens enchaînent les séances de travail sur la célèbre plage de ce quartier de Rio sous la direction de leur entraîneur et du Suisse Angelo Schirinzi, très proche des Tiki Toa depuis de longues années. Le duo de techniciens devrait annoncer ce vendredi le nom des deux joueurs qui rentreront à Tahiti ce samedi, deux autres étant aussi appelés à revenir au Fenua la semaine prochaine. Le groupe est en effet composé de 16 joueurs à Rio, mais 12 seulement peuvent participer à la Coupe du monde. Teva Zaveroni doit déposer sa liste officielle le 5 février, date à laquelle les Tiki Toa devraient quitter le Brésil pour rejoindre Dubaï.



À noter que l’arbitrage tahitien sera également représenté aux Émirats arabes unis, Aurélien Planchais-Godefroy ayant été retenu par la commission des arbitres de la Fifa pour officier à Dubaï.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 25 Janvier 2024 à 15:37 | Lu 182 fois