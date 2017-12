La première route solaire a un an: ça marche mais c'est bruyant

Caen, France | AFP | vendredi 22/12/2017 - La première route solaire au monde, lancée dans l'Orne il y a un an, fonctionne bien, même si elle produit moins d'électricité que prévu et que la vitesse a dû y être limitée à 70 km/h à cause du bruit, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.



"On est très satisfait", a déclaré à l'AFP Étienne Gaudin, le directeur de ce projet baptisé Wattway, co-inventé par Colas, une filiale de Bouygues, et le CEA Tech.

Il s'agit de 2.800 m2 de panneaux solaires collés sur un kilomètre de chaussée, une départementale située à Tourouvre (Orne), sur lesquels roulent les voitures.

En un an, la route a produit 149,4 MWh d'électricité, soit 418,3 trajets Paris-Alençon en voiture électrique. Ce n'est toutefois que 53% de ce que visait Colas.

Mais si on ne prend en considération que les dalles qui ont fonctionné en continu (certaines ont par exemple disjoncté lors d'un orage), l'objectif est atteint à plus de 85%, selon Wattway.

Colas va par ailleurs tester, "normalement dans les semaines qui viennent", des dalles plus plates faisant "moins de bruit", toujours fabriquées par SNA, une Scop de Tourouvre.

"J'ai été surpris quand j'ai roulé dessus. Ca fait un vacarme, un peu comme si on roulait sur des pavés. La vitesse a dû y être limitée à 70 km/h car trois riverains se plaignaient", a expliqué à l'AFP le maire de la commune, Guy Monhée.

"En dehors des quelques riverains, les usagers ne s'en plaignent pas", ajoute l'élu, convaincu par ce projet qui a attiré à Tourouvre "des télévisions du monde entier".

Wattway est de son côté particulièrement satisfait de la solidité des dalles, en apparence beaucoup plus plates que des pavés. Seules 5% ont dû être remplacées, selon Colas.

L'entreprise travaille à des améliorations après avoir notamment constaté un encrassement de la route, proche de champs, et une moindre production lorsque le soleil est bas.

Wattway "espère être début 2019 en capacité de commercialiser". L'entreprise doit pour cela "fortement baisser" ses coûts.

La route inaugurée le 22 décembre 2016 par la ministre de l'Environnement de l'époque, Ségolène Royal, avait été financée par l'État (5 millions d'euros hors taxe).

Colas teste ce concept dans seize sites dans le monde, dont douze en métropole, un à La Réunion, en Amérique du Nord et au Japon. Mais Tourouvre demeure le plus important en surface. Les autres font de 50 à 100 m2.