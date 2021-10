La polynésienne Eva Lachhar docteure en piano

Tahiti, le 1er octobre 2021 - La pianiste tahitienne Eva Lachhar, ancienne élève du conservatoire artistique de Polynésie de française, a obtenu son doctorat en musicologie à l'Université de Montréal.



"Me voilà docteure en musique !" Un post sur les réseaux sociaux signé d'Eva Lachhar. La talentueuse polynésienne est diplômée depuis ce vendredi d'un doctorat en piano de l'Université de Montréal. Un long chemin parcouru par le jeune femme depuis sa formation, débutée à l'âge de 6 ans, à l'école Musicales de Tahiti puis au Conservatoire artistique de Polynésie française. Elle s'était ensuite envolée pour Paris en 2010 puis le Canada en 2015 pour poursuivre ses études musicales.



Dans un communiqué, diffusé vendredi, le Fare Upa Rau a tenu à féliciter son ancienne élève. "Eva fait partie d'une génération de jeunes virtuoses polynésiens, comme Viriamu Itae Tetaa (piano, conservatoire national supérieur de Paris), Joachim Villedieu (violoncelle, Suisse), Oscar Descamps (pôle supérieur de Lille), Leila Rifflart (chant lyrique, conservatoire de Lille) et Amandine Marican, partis loin du Fenua afin d'aller le plus loin possible sur la voie de la musique",