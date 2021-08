La police démantèle une “mine” de bitcoin illégale... dans son propre QG

Paris, France - AFP - Le 2 août 2021 - La police polonaise a indiqué vendredi avoir démantelé une "mine" illégale de bitcoin... dans son propre quartier général, à Varsovie.

"Un employé civil, pas un agent de police (...), a détourné de l'énergie électrique pour miner du bitcoin, malheureusement cela s'est passé dans les locaux mêmes de la police", a déclaré le porte-parole de la police polonaise Mariusz Ciarka à la télévision TVN24. "Nous l'avons découvert assez rapidement", a-t-il assuré, sans préciser combien de temps a duré l'infraction. M. Ciarka a aussi assuré que le "mineur" n'avait pas d'accès à des bases de données de la police. Selon TVN24, l'employé a été licencié et le parquet a été saisi de l'affaire. Une deuxième personne est également sur le point d'être licenciée, selon la télévision.



Les cryptomonnaies comme le bitcoin fonctionnent grâce à un réseau décentralisé: des réseaux d'ordinateurs indépendants valident les transactions à travers le monde. Les participants, ou "mineurs", utilisent des processeurs puissants pour réaliser des équations complexes qui prouvent leur participation et recevoir automatiquement des bitcoins, une activité très gourmande en énergie - d'où la tentation de se brancher illégalement sur le réseau général. Selon le Cambridge bitcoin electricity consumption index (CBECI), les mines de bitcoin consommeraient environ 114 TWh (terrawatt-heure) sur une base annualisée, soit 0,5% de la production d'électricité mondiale, ou un peu plus que la consommation des Pays-Bas.