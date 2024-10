La police de Londres a reçu 40 témoignages contre Al-Fayed depuis les révélations de la BBC

Londres, Royaume-Uni | AFP | vendredi 11/10/2024 - La police de Londres a annoncé vendredi avoir reçu 40 témoignages de viols et d'agressions sexuelles visant le défunt propriétaire de Harrods Mohamed Al-Fayed depuis les révélations du documentaire de la BBC diffusé le 19 septembre.



Ces 40 accusations s'ajoutent aux 21 déjà transmises à la police avant la diffusion du documentaire --quatre pour viol, 16 pour agressions sexuelles, et une pour traite d'êtres humains--, a indiqué la Metropolitan Police.



Depuis ces révélations suivies d'un appel à témoin, la police a reçu "40 nouveaux témoignages concernant 40 victimes, couvrant des infractions telles que des agressions sexuelles et des viols sur une période allant de 1979 à 2013", selon le communiqué.



Ceux-ci vont être "examinés" pour déterminer s'ils peuvent donner lieu à des poursuites contre d'autres personnes que Mohamed Al-Fayed --décédé en août 2023 à 94 ans--, pour qui il n'y a "aucune perspective de condamnation", précise la police.



Au moins deux cents femmes, pour certaines mineures à l'époque des faits, accusent de violences sexuelles le milliardaire égyptien, qui est le père du dernier compagnon de la princesse Diana, Dodi, mort avec elle dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997.



Les accusations passées formulées contre Mohamed Al-Fayed ont conduit à cinq saisines du parquet entre 2005 et 2023, mais aucune n'a entraîné de poursuites à son encontre. Elles sont désormais réexaminées à la lumière des récentes révélations.



L'équipe d'avocats "Justice for Harrods Survivors" a indiqué vendredi à l'AFP représenter désormais 116 femmes du monde entier et voir arriver "chaque jour" de nouveaux témoignages accusant l'homme d'affaires égyptien.



Jeudi, le grand magasin londonien a indiqué avoir entamé un processus d'accord à l'amiable avec plus de 200 personnes, après avoir déjà "réglé" un "certain nombre de litiges" liés à Al-Fayed par le passé.



La BBC a également révélé jeudi avoir reçu 65 nouveaux témoignages depuis la diffusion de son documentaire.



Le nombre d'accusatrices de Mohamed Al-Fayed n'a cessé de gonfler depuis les révélations de la BBC. Le décompte total est compliqué par le fait qu'il pourrait y avoir des recoupements entre les personnes qui ont contacté la police, celles qui sont représentées par l'équipe d'avocats et celles qui sont engagées dans un règlement à l'amiable avec Harrods.



Selon les avocats de "Justice for Harrods Survivors", il existe des "preuves crédibles d'agressions sexuelles dans d'autres propriétés et entreprises d'Al-Fayed, dont le club anglais Fulham Football Club".



Ils ont aussi indiqué représenter des femmes qui étaient employées au Ritz à Paris, hôtel de luxe dont Mohamed Al-Fayed était également propriétaire.