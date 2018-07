La police de Dubaï dit avoir récupéré un diamant volé de 20 millions de dollars

Dubaï, Emirats arabes unis | AFP | jeudi 26/07/2018 - La police de Dubaï a indiqué jeudi avoir réussi à récupérer un rare diamant bleu de 20 millions de dollars (17 millions d'euros) qui avait été dérobé puis envoyé en contrebande au Sri Lanka.



Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, les policiers précisent que la pierre précieuse avait été subtilisée par un garde d'une compagnie de transfert de fonds qui avait réussi à déjouer trois systèmes de sécurité.

Celui-ci a ensuite réussi à envoyer la pierre au Sri Lanka, cachée dans une paire de chaussures embarquée à bord d'un navire marchand.

Selon la police, l'ensemble de la cargaison de ce bateau a été récupérée, fouillée et le diamant récupéré.

Ce résultat a été obtenu après les interrogatoires d'une centaine suspects et l'analyse de milliers d'heures de vidéosurveillance, selon la même source.

Le principal suspect, interpellé dans un autre émirat proche de Dubaï, a fini par avouer.

Ce diamant est l'objet de plus grande valeur jamais récupéré par la police de Dubaï, a-t-elle affirmé, sans indiquer qui est le propriétaire de cette pierre précieuse.