La plus forte mobilisation depuis 2012

Papeete le 29 juin 2024. La participation pour ce premier tour des élections législatives anticipées est en légère hausse.



Le premier tour des élections législatives anticipées en Polynésie française semble vouloir mobiliser plus la population en cette année 2024 que lors des deux derniers scrutins.

Selon les premiers chiffres du haut-commissariat, la mobilisation en Polynésie française à 12h est de 18,04%. C’est près de 2 points de plus qu’en 2022 (15,83%) et à peine plus élevé qu’en 2017 (17,58%).

La participation n’atteint cependant pas celle de 2012 où la population s’était déplacée à 20,23% à midi.



Le prochain point sera développé vers 17h.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 29 Juin 2024 à 13:06 | Lu 220 fois