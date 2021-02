La plateforme de téléréalité américaine Hayu lancée en France

Paris, France | AFP | jeudi 18/02/2021 - Encore un nouveau venu dans le streaming : la plateforme de vidéos par abonnement Hayu, dédiée aux émissions de téléréalité américaine comme "L'incroyable famille Kardashian", est désormais accessible en France et dans dix autres pays européens, a annoncé jeudi ce service du groupe américain NBCUniversal.



Lancée en mars 2016 au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie, plus récemment en "Allemagne et en Autriche pour Amazon Prime Video", la plateforme Hayu est ainsi proposée dans 27 pays dont la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque, précise un communiqué.



Pour 4,99 euros par mois, avec un essai gratuit de 7 jours, ses abonnés auront accès, directement via leur mobile, tablette, ordinateur..., à un catalogue de "plus de 8.000 épisodes", parmi lesquels "toutes les saisons" de "L'Incroyable famille Kardashian" qui a fait la gloire de Kim Kardashian, "et ses spin-offs".



Y figurent aussi d'autres franchises comme "The Real Housewives", qui suit le quotidien et les péripéties sociales d'un groupe de riches femmes au foyer, "Million dollar listing", qui suit des agents immobiliers ou "Below deck" sur l'équipage d'un yacht de croisière.



"Les abonnés n'ont pas à s'inquiéter des spoilers puisque la grande majorité des émissions américaines sont disponibles sur Hayu le jour même de leur diffusion aux États-Unis", est-il indiqué.



Ce nouvel acteur surgit dans un marché dominé par Netflix mais très disputé (Amazon, OCS, Mycanal, Disney+, Apple TV+...), et qui s'est encore étendu cet automne avec le lancement de Salto, la plateforme créée par France Télévisions, TF1 et M6.