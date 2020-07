La pétition à 1 000 Fcfp d'Oscar

"Si ma nounou a pu donner 1 000 Fcfp, cela veut dire que tout le monde peut donner 1 000 Fcfp au minimum." C'est par cette phrase que le leader indépendantiste a vendu sa pétition payante. Elle renferme cinq grands points, tels que le droit de propriété sacré sur sa terre qui représente sa mère-nourricière, sa souveraineté, en tant que peuple, sur l'ensemble de ses ressources naturelles, marines et sous-marines, l'exercice de son droit inaliénable à l'auto-détermination reconnu par une résolution de l'ONU adoptée le 17 mai 2013, l'exercice dans son Pays, d'une justice indépendante impartiale, rendue au nom du peuple Maohi et basée sur les libertés et droits fondamentaux, et enfin la réparation des crimes contre l'Humanité commis sur le peuple Maohi durant la période des essais nucléaires français et de leurs conséquences génétiques sur les générations futures.



"Il n'y aura pas de signature sans le tampon de 1000 Fcfp", a assené Oscar Temaru. Il explique que cet argent servira aux frais inhérent à la procédure pour crime contre l'humanité intentée contre l'Etat français à la suite des essais, comme les frais de déplacement, d'hébergement ou encore d'avocat. Cette pétition ira "très loin" au Forum du Pacifique et même jusqu'à l'Onu, précise le leader du parti bleu ciel. Elle devrait tourner pendant une année. Le premier rendez-vous est d'ores et déjà fixé à ce vendredi matin devant le palais de justice de Pape'ete "avec les ukulele", lance-t-il, puis ensuite dans les autres archipels. Un premier bilan sera effectué à la mi-janvier et un second en août de l'an prochain. "Personne ne pourra dire que je ne savais pas (…). Mais il y a d'autres projets derrière, confidentiels pour le moment, tout va dépendre du nombre de signature qu'on aura."



Le président du Tavini huiraatira a rappelé que le secrétaire général des Nations-Unis avait déclaré "la décennie 2020-2030, décade de l'éradication du colonialisme".