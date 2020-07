La petite otarie retrouvée à Tubuai dans un état critique

Tahiti, le 9 juillet 2020 - La petite otarie retrouvée le 5 juillet dernier sur une plage à Tubuai aux Australes est dans un état très faible. Elle est très déshydratée, très amaigrie et présente de nombreuses blessures superficielles, dont une sur chaque oeil, selon le dernier diagnostic.





Les nouvelles de la petite otarie retrouvée à Tubuai le 5 juillet dernier ne sont pas bonnes. Selon l’association Mata Tohora, l’otarie se trouve dans un état « très faible, elle est très déshydratée et très amaigrie, présentant de nombreuses blessures superficielles dont une sur chaque oeil ».

Il s'agit d'un jeune individu mâle, il mesure 80 cm et pèse 9 kilos.

L’association Mata Tohora et toute l’équipe de vétérinaires et de biologistes de Mata Tohora et du Réseau Local d'Echouage polynésien (RLE) se mobilisent pour travailler en collaboration à distance pour cette petite otarie et fournir le matériel médical nécessaire. "Nous mettons tout en oeuvre dans les meilleures conditions possibles pour soigner l'otarie, sachant qu'il s'agit d'un lourd challenge vue son état actuel", souligne l'association.

Une vétérinaire, bénévole de Mata Tohora et expérimentée en otaries est arrivée à Tubuai avec du matériel médical pour renforcer l'équipe des deux référents déjà sur place -avec l'aide de la Direction de l'environnement- afin de tenter de sauver l'animal.

L’association précise que « l’otarie va encore avoir besoin de poissons et de poulpes vivants ... la nourriture vivante sert à la stimuler, la laisser en contact avec son environnement et bien sûr dans le meilleur des cas, la nourrir. C'est très difficile de nourrir un animal sauvage affaibli. Des compléments vitaminés lui sont administrés ainsi qu'un traitement approprié ».