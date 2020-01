La perliculture empoisonnée par les microplastiques

"Il y a déjà des effets importants sur les huîtres, même aux concentrations actuelles telles qu'on peut les rencontrer sur les atolls"



Pouvez-vous vous présenter ?

“J'ai fait toute ma scolarité en Polynésie avant d'aller en France pour faire un BTS en aquaculture, suivi d'une licence professionnelle en aquaculture et aquariophilie, avant de repiquer sur un master en biologie marine. Je suis revenu au fenua pour cette thèse à l'Université et l'Ifremer. La perliculture, ça m'a tout de suite parlé, c'est une ressource importante pour le Pays et ce projet de recherche a aussi trait à l'écologie donc c'est passionnant.”



Votre thèse porte sur l'impact des micro et nano plastiques sur les huîtres perlières. Cela semble être un gros problème que l'on ne connaissait pas...

“En fait tout est parti d'une étude par des collègues de l'IRD (l'Institut de Recherche pour le Développement) qui avaient travaillé sur la pollution des macro-déchets plastiques, donc les gros plastiques. C'est Serge Andréfouët qui avait travaillé là-dessus et sorti un papier. Du coup, un agent de l'Ifremer s'est dit, 'pourquoi ne pas regarder ce qu'il se passe à l'échelle micro', et donc en 2016 il avait fait un prélèvement dans la colonne d'eau avec un filet à plancton, à la base sur juste trois à quatre mètres cubes d'eau, donc rien du tout. Mais même là, il y avait des microplastiques. C'est comme ça que le projet Microlag est né.”



Les lagons perlicoles des Tuamotu se révèlent plus pollués aux microplastiques que la Méditerranée ?

“Il faut nuancer, la Méditerranée c'est grand. Ça dépend aussi des traits de filet que l'on va faire, dans les lagons perlicoles il y a des zones plus polluées que d'autres. Mais ils sont globalement très pollués, déjà par les macro-déchets, les gros objets en plastique, et donc logiquement par les microplastiques, l'un ne va pas sans l'autre. On retrouve des concentrations proches de celles que l'on peut rencontrer au large d'Israël.”



C'est spécifique aux lagons où il y a de la perliculture ? Avez-vous comparé avec les lagons sans activité perlicole ?

“Mon projet est le projet Microlag, et il y aura un projet Microlag 2.0 dont le travail sera de partir dans des atolls où il n'y a pas de perliculture justement pour faire cette comparaison. Je ne peux pas tout faire, et c'est déjà un travail énorme de mesurer la contamination, d'évoluer l'impact des micro et des nano-plastiques... Là on commence par un état des lieux des zones polluées, et dans un deuxième projet on ira voir dans les zones sans perliculture pour évaluer le niveau de pollution dit “normal”, donc sans implication de la perliculture.”



Vous étudiez aussi l'impact de cette pollution sur les huîtres perlières. Vos premiers résultats sont assez inquiétants, mais pourquoi avec des micro-billes ?

“Avant de tester des conditions “réalistes”, il faut quand même s'approprier la méthodologie d'exposition, et donc mettre en place des expérimentations pour essayer de voir comment les microplastiques se comportent dans les bacs d'exposition que l'on utilise dans notre laboratoire. Donc la première étape était d'utiliser ces micro-billes, que l'on achète à un laboratoire spécialisé. On a aussi testé des concentrations peut-être trop fortes, pour pouvoir obtenir des effets et établir une fenêtre de réponse où l'huître va montrer un effet. À partir de ça on peut lancer des expériences plus proches des conditions réelles.”



On soupçonne que, quand même, les microplastiques ont un effet très négatif sur les huîtres...

“C'est certain, bien évidemment. Je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui de présenter les résultats de la grande expérience où j'ai vraiment testé des microplastiques pertinents, à des concentrations pertinentes, mais je peux vous le dire : il y a déjà des effets importants sur les huîtres même aux concentrations actuelles, telles qu'on peut les rencontrer sur les atolls.”



Des effets sur les huîtres, mais aussi sur la qualité des perles ?

“Probablement. Ce qui est sûr c'est que ça a un impact sur les tablettes d'aragonite, donc la minéralisation de la perle. La mauvaise santé des huîtres pourrait peut-être aussi avoir d'autres impacts sur les perles, mais il faudra faire plus d'expériences pour le déterminer.”



Du coup est-ce qu'il y a des solutions ? Que peut-on faire dans les atolls pour arrêter cette pollution aux microplastiques ?

“Il y a déjà des projets en cours. Le Pays s'est rendu compte du problème grâce à ces études récentes et il y a beaucoup de prises de décision pour corriger le problème. En fait, il faut commencer par les gros déchets, et le territoire en a complètement conscience. Déjà il y a une transition vers des biomatériaux, utiliser d'autres matériaux que le plastique pour pratiquer la perliculture, ou du moins des plastiques plus robustes qui se fracturent moins facilement. Et il ne faut pas taper que sur la perliculture, c'est loin d'être la seule source de pollution plastique. On le voit à Tahiti, la pollution dans les rivières, les embouchures et le lagon, ce n'est pas la perliculture, c'est nous, les hommes, qui laissons des traces derrière nous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut changer.”