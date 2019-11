La peintre Hina Mermet toujours aussi "nature"

TAHITI, le 20 novembre 2019 - L'artiste peintre Hina Mermet revient avec une nouvelle exposition à la galerie du Chevalet. Elle a changé ses outils mais reste inspirée par la nature. Ce rendez-vous est une manière de dire la magnificence de la faune, la flore, des éléments pour encourager à mieux la protéger.



Vingt-quatre nouvelles toiles de Hina Mermet vont être exposées une semaine à la galerie Au Chevalet. On y retrouve des oiseaux, des plantes, des poissons et dame nature incarnée. " J'ai introduit des visages et profils ", précise l'artiste.



Elle ajoute : " l'idée n'est pas tant de dénoncer la pollution, les menaces, mais de magnifier la nature pour qu'on la garde comme elle est ".



Les tableaux de Hina Mermet sont toujours aussi colorés. Ils sont aussi, comme l'année dernière, dans un style plutôt abstrait. "J'aime l'art abstrait et l'art figuratif", dit-elle. Certains tableaux mélangent d'ailleurs les deux styles.



Son trait par contre a évolué. Elle utilise d'habitude un pinceau extrêmement fin (un 3 x 0), pour garder la finesse mais apporter un rendu différent elle a utilisé un autre outil qui donne de nouveaux effets de texture, un peu comme le ferait un couteau. Elle ne dévoile pas son secret, mais insiste sur cette évolution.



Elle aime innover pour "stimuler son inspiration, accroître sa créativité" tout en espérant "surprendre agréablement son public et lui faire aimer encore plus ses œuvres".



Née à Tahiti, Hina Mermet a suivi des études supérieures artistiques à Paris à L'école professionnelle supérieure d'arts graphiques et d'architecture de la ville de Paris qu'elle a enrichi par une formation de six mois au Santa Monica Collège à Los Angeles, Californie.



Tout en enseignant (10 ans) les arts plastiques au collège-lycée La Mennais de Papeete, elle s'est lancée dans la création. Plus tard, elle est partie vivre en Nouvelle-Zélande où elle a repris des études dans le domaine de la décoration d'intérieur, ajoutant une autre facette à sa formation artistique.



Elle a crée alors sa propre compagnie de design d'intérieur en 2009 (HM Interior design Ltd) avec laquelle elle a remporté le premier prix du "Best designer room" lors du Auckland Home show 2009 sous le label de Sugar Monkey interior design Ltd.



En Polynésie, où elle est revenue en 2014, elle a participé à des expositions collectives et individuelles. "Que vive la nature" qui commence samedi à la galerie Au chevalet est sa cinquième exposition individuelle.