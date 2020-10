La pêche réglementée dans le lagon de Arutua

Tahiti, le 28 octobre 2020 - Une 24e zone de pêche réglementée est créée dans l'atoll de Arutua, en concertation avec la commune et les administrés de l'île, pour une durée de 5 ans.



Le conseil des ministres a approuvé la création d'une zone de pêche réglementée (ZPR) sur l’espace maritime de l’atoll d’Arutua, aux Tuamotu.

Instaurée pour une durée de cinq ans, cette nouvelle ZPR est le fruit d’une concertation entre la commune, les pêcheurs et la population de l’atoll avec le soutien du Pays, via la Direction des ressources marines (DRM).

Cette nouvelle zone, d’une superficie de 19 021 hectares, se situe sur la partie Sud-Ouest de l’île et se divise en deux :

- Une zone entièrement interdite à la pêche afin de protéger le cycle de reproduction des espèces marines, en particulier celui des mérous (kito) et des perroquets (uhu).

- Une zone autorisée uniquement à la pêche au fusil sous-marin pratiqué de jour et à la ligne. Les parcs à poissons et les filets seront interdits.



Un comité de gestion de la zone de pêche réglementée est constitué. Ses membres, issus de la société civile, des professionnels de la pêche et de la commune, sont chargés d’assurer le suivi de la zone, de faire des propositions en matière de gestion des pêches et d’alerter les services administratifs en cas de dysfonctionnement de la zone de pêche réglementée.

Avec ce classement, Arutua sera la douzième île dotée d’une ZPR en Polynésie où le nombre total de zones de pêche réglementée passe désormais à 24.