La passe de cinq pour TNTV

Tahiti, le 14 novembre 2023 - Le sondage des audiences télévisées est tombé ce mardi. Pour la cinquième année consécutive, TNTV se place devant Polynésie La 1ère avec 46,8% des audiences cumulées contre 45%.



La chaîne de télévision locale, TNTV, fait la passe de cinq et reste la chaîne la plus populaire au fenua. En effet, selon un sondage de l'audience de télévision en Polynésie effectué par l'agence spécialisée Alvea Consulting, TNTV se place comme première chaîne du fenua, devant Polynésie La 1ère, pour la cinquième année consécutive. Ce sondage a été effectué sur deux semaines, entre le 15 septembre et le 15 octobre, sur un échantillon de 1 050 personnes représentatives de la population.



Selon les chiffres dévoilés, la chaîne de La Mission a rassemblé 46,8% des audiences cumulées contre 45% pour Polynésie La 1ère. Soit un total de 79 500 contre 76 400 téléspectateurs par semaine. Viennent ensuite les chaînes de la TNT avec France 2 (5%), France 5 (2,7%) ou encore France 4 (3,9%). À noter que l'écart entre les deux chaînes locales grandit en comparaison avec l'an passé, puisqu’à l'époque, seulement 1,3 point les séparait.



Du côté de la radio, là, Polynésie La 1ère est le seul roi... Seul, puisqu’aucune autre radio n'a participé au sondage. Sur la période testée – la même qu'en télé –, la station a rassemblé 14,8% des audiences.



TNTV, un nouveau capitaine à bord L'arrêté pris en conseil des ministres le 13 novembre a autorisé Heinui Le Caill à prendre le poste de président du conseil d'administration de la société d'économie mixte locale Tahiti Nui Télévision (SEML TNTV). Il succède ainsi à Teva Janicaud, membre de la société civile, qui avait été nommé sous le gouvernement Fritch. Heinui Le Caill est représentant du Tavini à l'assemblée de la Polynésie depuis mai dernier. Pour mémoire, il est également, depuis 2014, président du conseil d'administration de la radio associative locale Te Reo o Tefana. Un poste qui lui avait valu d'être mis en examen, avec Vito Maamaatuaiahutapu et Oscar Temaru, dans l'affaire Radio Tefana, pour des faits de prise illégale d'intérêts. Ils ont été relaxés lors du procès en appel en mai dernier, avant que le parquet ne décide de se pourvoir en cassation.



Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 14 Novembre 2023 à 16:05 | Lu 240 fois