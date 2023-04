La participation encore en recul

Tahiti, le 17 avril 2023 - Le taux de participation pour ce premier tour de scrutin des élections territoriales est estimé à 60,1%, soit 1,5 points de moins qu'en 2018.



Dans l'attente des chiffres définitifs du haut-commissariat, le taux de participation pour ce premier tour de scrutin des élections territoriales est estimé à 60,1%, soit 1,5 points de moins qu'en 2018 et près 7,5 points de moins qu'en 2013. Défiance envers les politiques, désintérêt, crise du processus démocratique... Le constat d'une abstention croissante est semblable dans toutes les démocraties. Cette abstention touche par ailleurs plus les îles du Vent que les autres archipels. Or, les îles du Vent représentant près des trois quarts du corps électoral. Le taux de participation pour ce scrutin y est estimé à 56,1%, en baisse d'environ 0,5 point par rapport aux élections il y cinq ans.



Lors de deux dernières élections territoriales, une hausse de la participation de cinq points entre le premier et le second tour et le second tour avait été observée. Avec trois listes encore en course et des écarts moindres que ceux constatés en 2018 entre les deux listes arrivées en tête, un sursaut des électeurs pourrait conduire à retrouver, au niveau de l'ensemble de la Polynésie, le même taux de participation qu'au second tour des élections territoriales de 2018, à savoir 68,6%.