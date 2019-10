La participation de l’Etat au RSPF sera renouvelée en 2019

Papeete, le 24 octobre 2019 – L’Etat va renouveler sa participation au financement du RSPF en 2019 à hauteur de 1,4 milliard de Fcfp par le biais d’une convention qui sera examinée mardi prochain à l’assemblée. En attendant les discussions sur une convention plus pérenne sur ce versement.



Dans l’attente des discussions sur une convention de santé et de solidarité globale et pérenne, sur la base des conclusion du rapport de l’Igas rendu en avril dernier, l’Etat et le pays vont passer une nouvelle convention pour acter la participation de l’Etat au financement du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) pour la seule année 2019. Sur la même base que la convention triennale, renouvelée par avenant ces dernières années, l’Etat doit apporter 1,4 milliard de Fcfp au RSPF pour l’année 2019. Mais la convention Etat-Pays doit d’abord être validée mardi en séance à l’assemblée pour pouvoir acter ledit versement. Une validation qui s’annonce sans encombre pour la majorité.