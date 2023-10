La "papesse des influenceurs" Magali Berdah jugée en décembre pour "banqueroute et blanchiment"

Nice, France | AFP | mardi 03/10/2023 - La "papesse des influenceurs" Magali Berdah sera jugée en décembre à Nice pour "banqueroute et blanchiment" pour des faits remontant à avant la création de son agence d'influence en ligne, a-t-on appris lundi de source judiciaire.



"Le parquet de Nice confirme que Magali Liévois épouse Berdah a été déférée le 29 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure de convocation par procès-verbal pour des faits de banqueroute et blanchiment", a indiqué le parquet à l'AFP, confirmant une information du journal Le Parisien.



Le déferrement intervient à l'issue d'une procédure de garde à vue.



La procédure concerne "des faits commis à Nice et à Cannes, entre le 30 janvier 2014 et jusqu'au 31 juillet 2015, notamment en sa qualité de gérante de fait de la SAS BA&CO placée en liquidation judiciaire le 30/07/2015 avec un passif estimé à près de 2,5 millions d'euros", a précisé le parquet.



Les faits concernés sont donc antérieurs à la création en 2017 de l'agence "d'e-influenceurs" Shauna Events de Mme Berdah, spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la TV et les marques.



Selon les registres commerciaux disponibles, BA&CO, qui était enregistrée à Nice, avait pour objet le "courtage en matière d'assurance, conseil en investissement financier, intermédiaire en opérations de banque".



L'audience a été fixée au 18 décembre devant le tribunal correctionnel de Nice et, en attendant, Mme Berdah "a été placée sous contrôle judiciaire avec une interdiction de gérer et une obligation de pointage", a encore indiqué le parquet.



Trois autres personnes mises en cause seront également convoquées.



Souvent surnommée "la papesse des influenceurs, Mme Berdah est une figure du milieu controversé de "l'influence" sur les réseaux sociaux. Le Parlement a définitivement adopté en juin une loi visant à réguler ces pratiques.



Ce monde de l'influence, et notamment Mme Berdah, a été violemment attaqué par le rappeur Booba, qui dénonce des "influvoleurs" et a été en retour accusé de cyberharcèlement par la patronne de Shauna Events qui a porté plainte.



Booba a été entendu lundi à Paris par un juge d'instruction dans ce dossier.

