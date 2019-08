La paire Taraufau-Brother remporte le scramble de l'open de golf de Fei pi

PAPEETE, le 20 août 2019 - L'open de Fei Pi de golf s'est conclu le week-end dernier par le tournoi en équipe qui a vu la victoire de la paire Vetea Taraufau et Marc Brother. Le 11 août dernier Matahiapo Wohler, chez les hommes, et Yvonne Wimer chez les femmes, s'étaient imposés en individuel.



Une centaine de golfeurs a participé le week-end dernier à Atimaono au tournoi en équipe de l'open de Fei Pi. Au bout des deux journées de compétition disputées en format "scramble", c'est la paire Vetea Taraufau et Marc Brother qui s'est imposée grâce à une carte de 65, soit 7 coups sous le par.