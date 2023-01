La nuit de la lecture sur le thème de la peur

TAHITI, le 9 janvier 2023 - La Maison de la culture organisera la 6e Nuit de la lecture polynésienne le 21 janvier dans ses locaux. De nombreuses activités sont prévues pour les petits comme pour les grands. Cet événement, national, aura pour thème la peur.



Les 6e Nuits de la lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront sur le territoire métropolitain et dans les outremer du 19 au 22 janvier 2023 au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 21 janvier. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème de la peur.



Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… en particulier la nuit ! Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.



En Polynésie, la Maison de la culture organise sa 6e édition. Elle aura lieu le 21 janvier et respectera le thème annoncé. “ Il mettra à l’honneur le plaisir du livre et les frissons de la lecture ”, résume Pascal Albert, le nouveau responsable des médiathèques.



Susciter des vocations



Le programme est riche, les animations seront organisées entre 16h30 et 20 heures et s’adresseront aux petits dès 18 mois comme aux grands. Elles accepteront un nombre limité de participants et seront proposées pour des tranches d’âge prédéfinies. “ Notre objectif est de toucher un public déjà sensible, un public lecteur, mais aussi non-lecteur. On veut continuer à faire lire et susciter des vocations. ”



Il y aura par exemple un rendez-vous bébés lecteurs et p’tits philosophes, un atelier de dessin, des jeux, une chasse aux monstres, une création de masque de combat pour affronter ses peurs, des jeux vidéo d’horreur ou encore un escape game spécial Harry Potter. Les fans seront servis ! Pour cet atelier (il y aura deux sessions) il n’y aura que 16 apprentis sorcières ou sorciers.



Renforcer les animations et aller “Hors les murs”



La Nuit de la lecture est un temps fort dans le planning des médiathèques de la Maison de la culture. Il n’est pas le seul. Soutenu par la Mission aux affaires culturelles, l’établissement va renforcer ses animations en 2023, développer le volet numérique de la médiathèque et mettre en place des animations Hors les murs.



En 2022, une centaine d’animations a été proposée comme l’heure du conte, les p’tits philosophes ou encore les jeux de sociétés. Ces animations reprendront sous peu et seront enrichies. Christian Antivackis par exemple par proposer un atelier jeu de rôle. L’offre numérique, déjà existante va par ailleurs se renforcer. Un nouveau site internet va voir le jour en deux temps, en mars et en juin avec l’ouverture d’un catalogue de recherches plus étendu. Quant au projet d’animations Hors les murs, il sera en premier lieu à destination des enfants du service de pédiatrie du centre hospitalier, puis à destination des établissements scolaires afin de renforcer l’image de la médiathèque ludique et ouverte à tous. Certes, le prêt d’ouvrages reste payant, mais l’espace accueil le public en toute liberté tout au long de l’année.



Pratique



La Nuit de la lecture aura lieu à la Maison de la culture le 21 janvier de 16h30 à 20 heures.

Il n’y aura pas de réservations en amont. Les inscriptions se feront sur place le Jour J.

Entrée libre.



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 9 Janvier 2023 à 19:12 | Lu 272 fois