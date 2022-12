La nouvelle vague de Covid-19 s'intensifie

Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire du ministère de la Santé paru jeudi, le nombre de cas a doublé depuis la semaine précédente, prouvant qu’une nouvelle vague épidémique est bien en cours.



Une nouvelle vague épidémique est en cours sur le territoire. Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire sur la semaine du 21 au 27 novembre, le ministère de la Santé en charge de la prévention indique clairement le regain de contamination sur le territoire polynésien, les cas recensés ayant doublé depuis le bilan précédant.



Deux fois plus de cas confirmés



Si 102 nouveaux cas avaient été comptabilisés la semaine précédente, le bulletin publié jeudi a annonce 226. Ce qui équivaut à un taux de croissance de 122%. Si le nombre de malades grimpe fortement, c’est aussi le cas pour le nombre de tests qui ont eux aussi doublé (274 pour 548). Toujours selon le ministère de la Santé, la grosse majorité des cas se concentrerait aux îles du Vent (194 sur 226). Le reste est dispersé un peu partout en Polynésie française, 27 aux îles Sous-le-Vent, 8 aux Tuamotu et 2 aux Australes. Sept patients ont dû être hospitalisés des suites du Covid-19. Trois l'ont été au CHPF, dont 1 en réanimation, 3 à Moorea et 1 à Uturoa. Aucun décès n’est à déplorer.



Toujours selon le bulletin, le plus inquiétant serait le taux de positivité qui est en hausse de 41.2% par rapport au bilan précédant. En le comparant au nombre de dépistage sur la même période (548), ce chiffre est le révélateur évidemment qu’ “une circulation virale importante est déjà en cours et qu’elle est fortement sous-estimée”.