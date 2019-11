La nouvelle école de pirogue à voile traditionnelle inaugure ses va’a

Cet ambitieux projet culturel et entrepreneurial a été financé par des investissements privés, des subventions et des dons du public. Chaque pirogue, qui coûtent 2,5 millions de francs, avait d’ailleurs un parrain pour remercier les bénévoles les plus impliqués.



Une forte implication de la société civile



Teiva Véronique, gérant de Moana Exploreur et de l’Ecole de Pirogue à Voile, est ravi que tant de personnes aient pu venir participer à cet événement : "En fait notre but est de pouvoir partager notre savoir-faire de navigateurs polynésien et notre savoir-faire dans la construction. Donc dès que l’idée à germée et qu’elle a pu se développer, beaucoup de gens et d’organisations nous ont rejoint, grâce à ça peut travailler et échanger avec beaucoup de personnes intéressantes, que nous voulions remercier aujourd’hui."



L’un de ces personnes est Kavika Knight, qui représente l’association de pirogues à double balanciers Va’a Ta’ie Tauturu. Il est justement parrain d’un des sept va’a. Il se réjouit que la flotte locale des pirogues à double balanciers augmente autant. Il a participé directement à cette initiative puisqu’il a fourni la pirogue qui a servi à fabriquer les moules sur lesquels les coques composites sont basées. "Je suis très fier de ceux qui ont construit ces pirogues, toute l’équipe de 17 Sud Composites, Moana Explorer et L’Ecole de Pirogue à Voile, qui ont vraiment porté ce projet. Les soutenir dans leur démarche, qui est la même que celle que l’on porte depuis plusieurs années avec l’association, est une grande joie. Surtout l’école de pirogue à voile, qui est une chose que l’association n’avait pas pu faire encore."