La nouvelle composition de l'assemblée

Tahiti, le 1er mai 2023 - À la suite des résultats provisoire complets diffusés lundi soir par le haut-commissariat, et sous réserve de validation lundi midi lors de la proclamation des résultats officiels, la répartition à l'assemblée donne 38 sièges au Tavini, 16 sièges au Tapura-Amuitahira'a et 3 sièges au A Here ia Porinetia.

Tavini : 38 sièges (Section 1)

Tematai Le Gayic

Minarii Galenon

Mitema Tapati

Teremuura Rurua ép. Kohumoetini

Tevaipaea Hoiore

Thilda Garbutt-Harehoe

Heinui Le Caill

Vahinetua Tuahu



(Section 2)

Antony Géros

Béatrice Le Gayic

Steve Chailloux

Hinamoeura Crosse ép. Morgant

Ueva Hamblin

Frangelica Bourgeois-Tarahu

Vincent Maono

Patricia Pahio Jennings

Allen Salmon



(Section 3)

Oscar Temaru

Maurea Maamaatuaiahutapu

Vetea I te Rai Araipu

Elise Vanaa

Edwin Shiro-Abe

Jeanne Tevaitau ép. Vaianui

Mike Cowan

Pauline Niva



(Section îles Sous-le-Vent)

Moetai Brotherson

Sylvana Tiatoa

Tevahiarii Teraiarue

Rachelle Florès

Pierre Terou

Teumere Atger-Hoi



(Section Tuamotu-Ouest)

Odette Homai

Félix Tetua



(Section Tuamotu-Est)

Tahia Brown

Ernest Teagai



(Australes)

Bruno Florès

Maite Hauata



(Marquises)

Marielle Kohumoetini

Tapura : 16 sièges

(Section 1)

Teura Iriti

Edouard Fritch

Pascale Haiti

Michel Buillard



(Section 2)

Tepuaraurii Teriitahi

Henri Flohr

Sonia Taae



(Section 3)

Simplicio Lissant

Cathy Puchon



(Section îles Sous-le-Vent)

Gaston Tong Sang

Lana Tetuanui



(Section Tuamotu-Ouest)

Tahuhu Maraeura



(Section Tuamotu-Est)

Yseult Butcher



(Australes)

Frédéric Riveta



(Marquises)

Benoît Kautai

Joëlle Frébault

A Here ia Porinetia : 3 sièges

(Section 1)

Teave Chaumette



​(Section 2)

Nicole Sanquer



​(Section 3)

Nuihau Laurey

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 1 Mai 2023 à 02:08 | Lu 195 fois