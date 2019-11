La neige abondante perturbe circulation et réseau électrique en Rhône-Alpes

Lyon, France | AFP | vendredi 15/11/2019 - La circulation sur certains axes routiers et ferroviaires restait perturbée vendredi en Rhône-Alpes par la neige, tombée en abondance depuis la veille et qui a causé la mort d'un automobiliste, tué par la chute d'un arbre.



Environ 330.000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans la matinée, essentiellement dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère et du Rhône, selon Enedis.

"Traditionnellement, on arrive assez bien à remettre la majorité des foyers dans la journée mais là, vu la concentration des intempéries, ça peut durer un petit peu de temps", a prévenu le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur la radio Europe 1.

Selon l'opérateur de téléphonie Orange, plus de 10.000 de ses clients particuliers et entreprises étaient privés de téléphonie fixe en Drôme et Ardèche et quelque 50.000 clients étaient privés d'internet.

Un automobiliste de 63 ans a été tué jeudi soir par la chute d'un arbre alors qu'il tentait de dégager un autre arbre, tombé sous le poids de la neige sur une route de Roche (Isère).

A la faveur du redoux, les restrictions de circulation des poids lourds sur l'A7 entre Vienne et Orange ont été levées vers 10H30. D'importantes difficultés de circulation persistaient cependant sur cet axe, selon Bison Futé, qui conseille aux usagers d'éviter le tronçon entre Valence et Lyon.

Les autorités notaient également d'importants ralentissements en fin de matinée au sud de Valence après la fin de l'immobilisation de 1.300 poids lourds.

Dans l'Ain, certaines difficultés ponctuelles subsistent sur le réseau départemental, selon la préfecture. Les routes départementales RD38, RD82, et RD4 avaient du être momentanément coupées à la circulation en raison de chutes d’arbres.

En Ardèche, de nombreuses branches d'arbres sont tombées sur les voiries secondaires, obligeant les automobiliste à la prudence, a constaté un photographe de l'AFP.

Dans la métropole de Lyon, une amélioration de la situation était prévue après des conditions de circulation toujours "délicates" en début de matinée. - voies ferrées coupées - La vigilance orange neige-verglas a été levée sur la Saône-et-Loire, le dernier département de la région encore sous surveillance.

La préfecture du département n'a pas observé de difficulté de circulation sur l'A6 où 950 poids lourds étaient parqués sur l’aire de Saint-Albain.

Quant au trafic ferroviaire, les trois axes autour de Grenoble, en direction de Lyon, Valence et Veynes sont toujours bloqués en raison de chutes de branches et d'arbres sur les voies, selon la SNCF, qui a effectué une dizaine d'interventions dans la région depuis jeudi à 17H00. Au Nord de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), un TER a roulé sur un arbre, provoquant des dégâts sur le train mais sans faire de blessés.

La ligne Roanne-Lyon était toujours coupée en raison d'une panne d'électricité.

La liaison ferroviaire entre Saint-Etienne et Lyon, la ligne TER la plus fréquentée de France, sera fermée au moins toute la journée, la neige ayant provoqué de nombreuses chutes d'arbres sur les voies.

Quelques trains, notamment un vers Romans-sur-Isère (Drôme), ont dû être évacués dans la nuit et les voyageurs logés dans des hôtels, faute de correspondances.

Les transports scolaires ne sont pas assurés dans la Loire tandis que le réseau de transports en commun de l’agglomération stéphanoise est perturbé par la neige et le verglas.