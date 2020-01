La navette Te Ata O Hiva opérationnelle pour la rentrée

Tahiti, 10 janvier 2020 - La navette Te Ata O Hiva reprend ses activités de transport maritime à partir de samedi. Le transport des 90 élèves de Fatu Hiva et Tahuata vers Hiva Oa pourra s'effectuer à temps pour la rentrée scolaire.



La navette Te Ata O Hiva a été maintenue à quai pendant un peu plus d'une semaine depuis le 31 décembre dernier, en raison d'un problème d'assurance qui touchait tous les navires de la flottille administrative.



A Tahuata et Fatu Hiva cette interruption de service public apparaissait problématique à quelques jours de la rentrée scolaire de ce lundi 13 janvier. Près de 90 élèves de ces deux îles du groupe Sud de l'archipel des Marquises, comptent en effet sur le Te Ata O Hiva pour se rendre à Atuona, Hiva Oa, où ils sont scolarisés.



Dans un communiqué diffusé vendredi après-midi, le ministre de l’Equipement et des transports terrestres, René Temeharo, informe que les navires Tahiti Nui et la vedette Te Ata O Hiva peuvent "reprendre leurs activités de transport maritime en toute sécurité, sans délai, dès samedi 11 janvier, aux horaires habituels". Le transport des 90 élèves de Fatu Hiva et Tahuata vers Hiva Oa pourra s'effectuer à temps pour la rentrée scolaire.



L'interruption d'assurance des navires de la flottille administrative était causé par un problème d'engagement budgétaire qui a été résolu mardi dernier.