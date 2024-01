La natation veut s’élargir aux personnes en situation de handicap

Tahiti, le 11 janvier 2024 - Le club OLP Natation organisait cette semaine, à l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française et à la piscine Pater, un stage de formation qui a pour objectif d’apporter aux participants, entraîneurs de clubs de natation et personnel œuvrant dans le milieu du handicap, des compétences nécessaires pour encadrer et assurer la sécurité des personnes en situation de handicap dans le milieu aquatique.



La Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport (FPSAH), présidée par Henriette Kamia, compte aujourd’hui près de 1 400 licenciés et plus de vingt associations, mais peu de ses membres bénéficient de l’appui du monde sportif des valides. Quelques disciplines soutiennent toutefois le handisport et c’est le cas notamment de la natation dont la fédération tahitienne collabore chaque année avec la FPSAH pour l’organisation du Challenge natation réservé aux pratiquants des sports adaptés. Le club OLP Natation organise pour sa part des sessions hebdomadaires d’entraînement ouvertes aux personnes en situation de handicap à la piscine Pater. Mais son président Carol Raoulx veut densifier son soutien à la cause du handisport et a lancé cette semaine l’organisation d’une formation qui regroupe 13 stagiaires comprenant des entraîneurs de clubs de natation et des éducateurs qui œuvrent dans les structures associatives impliquées dans le domaine du handicap.



La partie théorique se déroule quotidiennement en matinée à l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) et la mise en pratique suit à la piscine Pater en présence d’enfants et d’adultes en situation de handicap. Laura Bedos, impliquée dans le stage à double titre en tant que monitrice et éducatrice au centre Papa Nui d’une part et membre du bureau directeur d’OLP Natation d’autre part, expose la démarche de son club : “Le but du stage est de former des entraîneurs de natation au handicap pour pouvoir accueillir les intéressés en inclusion dans les clubs de natation. L’OLP a déjà mis en place un programme de séances ponctuelles destinées au monde des sports adaptés et handisport et l’objectif est d’élargir cet accueil à d’autres clubs et pourquoi pas, à terme, intégrer des personnes en situation de handicap dans les compétitions de natation. On essaie de faire en sorte que les sportifs handicapés trouvent leur place dans le monde du sport mais ce n’est pas simple et ça passe par l’inclusion. On y tend peu à peu avec des progrès dans certaines disciplines sportives, mais il y a encore beaucoup à faire.”

La natation inclusive pour support



L’OLP Natation s’appuie pour le contenu du stage sur l’association LAPLA’JH (Les activités physiques ludo aquatiques joker du handicap), basée en région parisienne et dont les compétences dans son domaine sont unanimement reconnues. Aurélie Tassel a ainsi fait le voyage au Fenua pour chapeauter la formation. Compte tenu de son parcours, son expertise en matière de handisport est indéniable. Après avoir été formatrice pour la natation pendant une quinzaine d’années auprès de différents organismes (CREPS de Montry, Insep, Comité régional de natation d’Ile de France…), Aurélie Tassel a rejoint le mouvement handisport en 2017 et a intégré l’équipe de France handisport en 2018 où elle a tenu le rôle d’entraîneuse du pôle France relève handi-natation au Centre fédéral handisport avant d’intégrer l’association LAPLA’JH.



Comme évoqué dans sa présentation, le but du stage n’est pas uniquement de dispenser une formation, mais il vise aussi à favoriser localement le développement de la natation inclusive qui s’appuie sur une méthode qui permet aux personnes en situation de handicap de se développer à leur rythme. Pour ce faire, les activités sont adaptées à chacun en fonction de ses besoins et de ses capacités. Ceci étant, l’inclusion n’est pas propre aux activités sportives et a une portée sociétale, mais le sport permet de tendre vers une société plus inclusive. Et à cet égard, les stagiaires de la formation dispensée cette semaine auront un rôle important à jouer à l’avenir dans le développement sportif et humain des personnes en situation de handicap qu’ils accueilleront au sein de leur structure.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 11 Janvier 2024 à 17:54 | Lu 96 fois