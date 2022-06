La musique à l'honneur sur l'île sœur

Moorea, le 25 juin 2022- Moorea a célébré la Fête de la musique jeudi soir. La municipalité, organisatrice de cet événement, a fait appel à une dizaine de chanteurs ou groupes de musique de l’île qui ont joué devant les résidents mais aussi des touristes. Ceux-ci ont pu apprécier les prestations de chanteurs comme Maoake Tuahine ou Teva Teoroi, et découvrir de nouveaux talents tel que le trio Teuruarii.



La commune de Moorea-Maiao a organisé jeudi soir la fête de la musique dans les jardins de la mairie de Afareaitu. À cette occasion, une dizaine de groupes de musiques locaux sont venus se produire sur scène devant plusieurs dizaines de personnes présentes. Celles-ci ont pu apprécier des styles musicaux variés avec des chanteurs comme Maoake Tuahine ou Teva Teoroi du groupe Eono, mais aussi de moins connus comme le Trio Teuruarii ou l’orchestre Kaina Maharepa. Le public a aussi eu l’opportunité de revoir certains chanteurs qui ont fait illuminer la scène musicale locale il y plusieurs années comme Willy Peu, Andy Tupaia ou encore Dorielle Mahinepeu.



Des stands de sensibilisation sur la sexualité notamment ont aussi été tenus durant cette soirée. "Ce soir, on a voulu organiser la Fête de la musique à Moorea après plusieurs années d’absence. Celle-ci n’avait pas été organisée depuis quelques années pour plusieurs raisons, mais principalement à cause de la crise sanitaire. La commune a donc tenu à vraiment célébrer cette fête aujourd’hui à Moorea afin de vraiment valoriser nos artistes. On les remercie vraiment d’être venus et d’avoir assuré la soirée", explique Timeri Manate, agent communal en charge de la culture et des événements communaux.



Le public a visiblement passé une bonne soirée, comme nous le raconte Danilo Pihaatae, un résident de Tiaia : "Cette fête organisée par la municipalité est une bonne chose pour que la population, les jeunes et les parents se réunissent au moins une fois dans ce genre de rencontres. On a toujours organisé la Fête de la musique pour le 21 juin, même si ce n’est pas la bonne date aujourd’hui. Ce n’est pas grave. Tous ces groupes sont venus montrer leur talent musical", a-t-il réagi. Violette Gardechaux est quant à elle une touriste venue de France : "On est venus en famille. On vient de France, de la Bourgogne exactement. Nous passons un bon moment. C’est agréable. Il devrait y avoir plus de monde, parce que c’est vraiment sympathique, super avec tous ces groupes qui passent. La musique est entrainante. Ça te donne envie de danser. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. On n’a pas de groupe folklorique dans notre région en France. On aime bien la musique tahitienne", s’est-elle réjouie.