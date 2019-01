La moitié des victimes sur les routes en 2018 circulaient en deux-roues

Un communiqué du Haut-commissariat, diffusé ce vendredi, est venu confirmer le nombre de 36 tués sur les routes du fenua en 2018 contre 24 pour l'année précédente. A noter que les deux-roues représentent 50% des victimes de la route suivis des usagers de véhicule légers (33%). Par ailleurs, l’analyse de l’accidentologie met en évidence des causes essentiellement comportementales, notamment la consommation excessive d’alcool dans 56% des accidents mortels recensés. Et 38% des accidents mortels ont lieu entre 18 h et minuit, et concernent principalement une population masculine.Et en 2019, la route a déjà fait une victime. Avec le décès d'un adolescent de 17 ans qui circulait en deux-roues sur la RDO.