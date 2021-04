La moitié des plus de 75 ans vaccinés à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 1er avril 2021 - Dans son dernier bilan hebdomadaire épidémiologique, la direction de la santé indique que 47,88% des personnes de plus de 75 ans ont reçu un traitement complet du vaccin sur Tahiti et Moorea. Le déploiement de la vaccination se poursuit, alors que des difficultés liées au vaccin et aux ressources humaines médicales contraignent la campagne dans les îles éloignées.



Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire publié jeudi, la direction de la santé a indiqué que la vaccination s’est poursuivie sur Tahiti, Moorea et aux îles Sous-le-vent lors de la semaine du 22 au 28 mars. La vaccination s’est déployée progressivement aux Marquises, aux Tuamotu-Gambier et aux Australes. Cependant, la couverture vaccinale des îles éloignées est toujours contrainte, du fait des difficultés logistiques liées au vaccin et aux ressources humaines médicales limitées. Durant la semaine, 5 068 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 1 082 ont fait leur dose de rappel. À la fin de la semaine, 22 626 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin, soit 11,29% de la population de plus de 18 ans.