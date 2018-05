La moitié des habitants des Tuamotu vit avec moins de 60 000 Fcfp par mois

L'ISPF essaie de prendre en compte la taille des ménages dans ses calculs et utilise pour cela des unités des consommation (UC). Le premier adulte du ménage représente 1 UC, puis on lui ajoute 0,5 UC par adulte de plus de 14 ans et 0,3 UC par enfant de moins de 14 ans. En moyenne, les ménages des Tuamotu-Gambier ont 2,7 unités de consommation (deux adultes et quatre enfants), très similaire au reste de la Polynésie (2,8 UC par ménage).



Quand on ramène les revenus des ménages au nombre d'unités de consommation qui les composent, les habitants des Tuamotu gagnent 60 000 francs par UC en moyenne. Ce revenu médian est équivalent à celui des Australes et inférieur à celui des Marquises.



Par contre, sur toute la Polynésie, le revenu médian par UC monte à 91 000 francs, c'est moitié plus. Le chiffre est gonflé par des hauts revenus dans les îles de la Société. En métropole, ce revenu atteint même 192 000 francs par UC, mais ce n'est pas à cause de plus hauts revenus : les ménages métropolitains sont bien plus petits, avec seulement 1,5 unité de consommation par ménage en moyenne.



Le calcul par unité de consommation montre aussi que les 20 % des habitants les plus pauvres des Tuamotu doivent vivre avec moins de 33 000 francs par mois par UC, contre 47 000 francs sur l'ensemble de la Polynésie et… 126 000 francs en métropole.