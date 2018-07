La moitié des Américains tentent de perdre du poids

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 12/07/2018 - La moitié des adultes américains tentent de perdre du poids, selon une nouvelle grande enquête de santé publique publiée jeudi, alors que les Etats-Unis sont frappés par une épidémie d'obésité.



40% de la population américaine était estimée obèse en 2015-2016, une proportion qui monte à plus de 70% si l'on inclut les personnes en surpoids.

Les chiffres de cette nouvelle enquête publiée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies montrent que le poids est une préoccupation largement partagée aux Etats-Unis.



49% des plus de 20 ans ont déclaré avoir cherché à perdre du poids dans les 12 derniers mois, dont 42% des hommes et 56% des femmes.

Près de six femmes sur dix, dans la tranche 40-59 ans, disent chercher à perdre du poids.



En moyenne, plus les personnes sont aisées, plus elles s’inquiètent de leur poids.

L'enquête montre que ces tentatives ne sont pas limitées aux personnes obèses ou en surpoids. Le quart des personnes ayant un poids normal ou inférieur à la normale, et un tiers chez les femmes, disent avoir également cherché à maigrir.