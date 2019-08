La mode K-Pop colore la rentrée

Vaihani surfe sur la vague de ce phénomène de mode mondial qu'est la K-Pop. Très stylé et flashy, le look de ces chanteurs de boys band est imité dans le monde entier et, forcément, Tahiti n'y échappe pas. "Au départ, je n'y connaissais rien, c'est ma fille qui m'a fait découvrir cela. C'est vraiment un univers à part. Je vends surtout des accessoires et des vêtements. Il y en a un peu pour tous les porte-monnaie", précise la responsable du stand, au milieu de casquettes, de tricots, de coussins, de sacs à dos, de petits bibelots, etc. à l'effigie de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ou encore Jungkook, les différents membres du groupe BTS.



"Ce que je vends le plus, ce sont les pulls, car les jeunes Polynésiens sont obligés de mettre des uniformes au collège et les casquettes sont interdites dans les établissements. C'est pour cela qu'ils choisissent les pulls, car ils peuvent les porter plus facilement", précise, dans un sourire plein de malice, Vaihani. Et la femme l'avoue, la mode K-Pop ne séduit pas que les ados. Les plus petits, tout comme les adultes, sont aussi sensibles aux charmes de la mode de leurs idoles du pays du Matin calme.