La mobilisation contre l'obligation vaccinale marque le pas

Tahiti, le 9 octobre 2021 – Ils étaient un peu plus de 400 personnes, selon la DSP, et 1 400 selon les manifestants, à avoir participé, ce samedi à Papeete, à une nouvelle marche contre l'obligation vaccinale, organisée cette fois-ci par le collectif Touchez pas à ma famille.



A chaque samedi, sa marche pour manifester contre l'obligation vaccinale, et ce week-end n'a pas fait exception à la règle. Ils étaient un peu plus de 400 personnes, selon la DSP, plus de 1 400 selon les manifestants, à avoir répondu à l'appel du collectif Touchez pas à ma famille. Comme la semaine précédente, le cortège s'est élancé de la place To'ata, pour passer ensuite devant le haut-commissariat, la présidence et pour s'installer enfin le reste matinée, à Taraho'i, devant l'assemblée de la Polynésie française. Des stands d'informations divers étaient par ailleurs une nouvelle fois tenus par les manifestants. Des stands où étaient proposés des conseils et de l'assistance juridique ou encore de la prévention santé contre le Covid-19. Des témoignages sur les effets néfastes de la vaccination étaient également recueillis.



Une nouvelle manifestation est d'ores et déjà annoncée pour samedi prochain. Rappelons par ailleurs qu'au fil des semaines la mobilisation contre l'obligation vaccinale s'essouffle de manière significative. Le 18 septembre ils étaient 2 500 manifestants, le 2 octobre 750 et ce samedi donc un peu plus de 400.