La ministre et le vice-recteur, "un duo indissociable"

C'est reparti pour un an d'école !



Echelonnée sur plusieurs jours selon les niveaux, c'était au tour des petits Polynésiens de maternelle et de primaire de prendre la direction de l'école ce jeudi 16 août. C'est cartable sur les épaules et mains bien accrochées à leurs parents que les plus jeunes, angoissés ou plein d'assurances selon les caractères, se sont dirigés vers les salles de classe.

Il régnait une ambiance un peu particulière hier devant l'école primaire de Pamatai à Faa'a en ce premier jour de rentrée scolaire. Habituellement remplie du rire et du brouhaha des enfants, la cour de récréation paraissait bien calme et pour cause, les enfants reprenaient, aujourd'hui, les chemins de l'école.

Certains, à l'image de Hinatea, rentrant en CE1 ou de sa grande sœur Hinavei en classe de CM2, avaient hâte de retrouver les bancs de l'école et de commencer à travailler. "C'était long les vacances, je m'ennuyais à la fin, j'ai hâte de retrouver mes copains", explique un jeune garçon visiblement heureux d'être là.



LES PARENTS ONT PRIS UNE JOURNEE DE CONGE



D'autres, par contre, montraient beaucoup moins d'entrain à retourner à l'école et avaient du mal à lâcher la main de leurs mamans. Des parents, qui parfois, n'avaient pas hésité à prendre une journée de congé pour accompagner leurs progénitures. "D'habitude, mon fils se rend à l'école avec le bus scolaire, mais aujourd'hui, j'ai posé ma journée, c'est important d'être avec lui", raconte la maman, dont le fiston silencieux, paraissait très intimidé par ce grand jour.

Du côté de l'école maternelle de Ruatama à Pamatai, l'ambiance était un peu semblable, mais en mode "tout petits". Les cartables, tout droit sortis des magasins, étaient souvent un peu disproportionnés par rapport à leurs porteurs, âgés pour les plus jeunes d'entre eux de 3 ans. Mais à cet âge-là, le cartable rose pour les filles à l'effigie des héroïnes de dessins animés ou bleu avec des références footballistiques pour les garçons, fait partie intégrante de la panoplie du jeune écolier en quête de découverte de l'école.

Ca y est, la cloche vient de retentir, il est temps pour tous de se mettre en rang et de s'asseoir à sa place en attendant son maitre ou sa maîtresse pour se mettre enfin au travail.