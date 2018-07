La ministre du Tourisme rencontre le nouveau directeur régional d’Air France en Polynésie

PAPEETE, 25 juillet 2018 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a rencontré, mardi, le nouveau directeur régional d’Air France en Polynésie française, Lionel Rault, lequel était accompagné d’Alex Hervet qui quitte ses fonctions pour rejoindre la direction générale à Paris.



La ministre a tenu à saluer la très bonne collaboration établie avec Alex Hervet et ses équipes durant ses 4 années passées en Polynésie. Il a pris une part importante dans l'intégration de la destination « Tahiti et ses Îles » dans le réseau Air France-KLM-Delta et Skyteam. Depuis juillet 2017, la destination est commercialisée dans le réseau de Delta Vacations, voyagiste du groupe Delta Air Lines.



Son remplaçant, Lionel Rault, qui est était jusque-là en poste en Martinique entrera en fonction le 1er août prochain. Il a partagé son enthousiasme à l’idée de collaborer avec le Pays dans ses nouvelles fonctions.



La ministre et les directeurs ont échangé sur la situation et les perspectives dans le transport aérien avec l’arrivée de la concurrence sur les lignes Amérique et Europe. Ils ont évoqué les perspectives de développement avec Delta Airlines, et le développement possible de nouveaux marchés, tel que le Mexique par exemple, les compagnies aériennes membres de l'alliance Skyteam desservant Los Angeles par 11 vols quotidiens.