La ministre de la Famille et des Solidarités reçoit l’UFFO-Polynésie

PAPEETE, le 16 août 2018 - La présidente de l’UFFO-Polynésie (Union des femmes francophones d’Océanie), Irmine Tehei, accompagnée de quelques membres du bureau dont Armelle Merceron, Mellisse Dexter et Marie Ebb-Raioaoa, du Groupement de solidarité des Femmes de Tahiti (GSFT) sont venues, mardi après-midi, à la rencontre d’Isabelle Sachet, ministre de la Famille et des solidarités, en charge de l’égalité des chances.



L’UFFO-Polynésie existe officiellement depuis 2012 et a pour objet d’impulser l’autonomie économique et personnelle des femmes, en développant leurs sources de revenus qui leur permettront de contribuer au bien-être de leur famille. L’UFFO-Polynésie s’adresse avant tout aux femmes polynésiennes en manque d’assurance et de formation de base. Grâce à un accompagnement personnalisé, vis des formations ou l’accès à des équipements professionnels, ces femmes sont en capacité de créer des micro-activités générant un revenu pour elles et leurs familles.



Le GSFT, partenaire de l’UFFO-Polynésie, contribue à ces actions en mettant à disposition ses locaux et le savoir-faire de ses membres, en matière de couture et travaux manuels. Œuvrant ensemble, ces deux organisations ont présenté leurs projets-phare en cours, tels que le projet de coopération pour l’assistance de la Communauté du Pacifique à la Polynésie française pour le développement d’un dispositif statistique en vue de veiller à l’égalité Hommes-Femmes, le partenariat avec le Consulat de Nouvelle-Zélande qui va contribuer au financement d’équipements professionnels pour des initiatives de femmes, et leur participation à l’atelier 2018 de l’UFFO régionale qui se tiendra à Wallis et Futuna en décembre prochain.



En outre, ces organisations ont offert leur collaboration à tous projets et actions que le ministère de la Famille et des solidarités, en charge de l’égalité des chances souhaite mettre en œuvre. C’est avec attention et un grand intérêt que la ministre des Solidarités a entendu ces propositions, et une coopération fructueuse pour le bien-être des familles polynésiennes s’annonce ainsi. La ministre s’est réjouie d’autant d’émulation et de solidarité de la part de ces associations dont l’action est bénévole.