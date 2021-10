La mémoire de Rapa retrouvée

L’ethnologue Allan Hanson, qui a réalisé une recherche sur Rapa dans les années 1960, cite dans son propre livre, “Rapa. Île d’hier et d’aujourd’hui”, ce manuscrit qu’il avait consulté au Bishop Museum de Hawaï. La population de l’île n’en n’avait pas vraiment connaissance lorsque je suis arrivé à Rapa au début des années 2000. La seule évocation locale de Stokes se rapportait au lexique de mots Rapa publié dans un article posthume et sur lequel le Tomite reo (comité) de l’île se reposait pour retrouver la langue des tupuna qui s’était perdue en raison de l’influence du tahitien sur l’île. Pierrot Faraire, qui en était le président, gardait précieusement un exemplaire de ce lexique qui servait de base aux discussions du comité.

Les données exposées dans ce manuscrit sont inestimables précisément parce que pour la plupart elles ont disparu de la mémoire locale. La publication de ce qu’a relevé John Stokes 100 après ses recherches permet ainsi de retrouver des savoirs anciens oubliés sur les clans, sur les mythes, sur les techniques matérielles (agricoles, de pêche, de cuisson, etc.), sur les pare, ces mystérieuses constructions en forme semi-pyramidales sur les crêtes de l’île, sur le rapport ancestral à la terre, etc

L’homme était apparemment pudique et il ne dit rien de lui dans son manuscrit. C’est à travers les diverses lettres qu’il a envoyées de l’île et que l’on retrouve aux Archives du Bishop Museum que l’on comprend son respect envers la population et sa volonté de l’étudier le plus précisément possible. Je les ai toutes incluses à la fin de l’ouvrage et leur lecture permet aussi de comprendre comment il est tombé en disgrâce auprès de la direction du Bishop Museum, auquel il n’a finalement remis qu’en 1930 un manuscrit inachevé que j’ai dû réorganiser et éditer pour sa version en français

L’ethnographie que John Stokes a menée s’inscrit dans les orientations de la discipline de l’époque qui, suivant les recommandations de l’anthropologue Franz Boas, voulait recueillir un maximum de données dans les sociétés dont on pensait qu’elles allaient peu à peu disparaître dans leur forme ancienne. Ces enquêtes qualitatives nécessitaient un séjour prolongé et une immersion dans le milieu étudié. C’est ce qu’a fait John Stokes qui est resté neuf mois à Rapa en 1921

Non, il reste toujours dans sa forme inachevée d’un quasi-brouillon, raturé, avec des répétitions et des fautes de style, dans les Archives du Bishop Museum. Cette version française est donc la seule qui valorise son travail et le rend accessible au grand public

Il s’agit non seulement de sauvegarder le patrimoine de l’humanité à travers la diversité de ses expressions mais aussi de faire connaître les savoirs et pratiques des anciens de Rapa à leurs descendants aujourd’hui, aux Polynésiens et à tous ceux intéressés par l’histoire culturelle de cette région du monde