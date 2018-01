La mélancolie tahitienne de Gauguin

La vie sensuelle et proche de la nature des Tahitiens et leur chaleur humaine furent un baume pour l’artiste qui arrive à survivre et même à apprécier sa vie difficile. Le bonheur était là, dans la splendeur lumineuse du ciel et du paysage tahitien ; une forme de paradis simple mais réel. L’imagerie de la rêverie diurne faisait le reste. La sagesse des Tahitiens et leur esprit communautaire ont aidé le peintre à oublier les vicissitudes quotidiennes, pouvant mener à l’ennui morbide, si l’existence ne propose rien de transcendental ou de créatif. Sa mélancolie (‘ancolie’ ; fleur au Moyen Age, et ‘mela’, ‘noir’ en Grec) va se mélanger à la nonchalance, au « fiu » apaisant de sa jeune et sublimement belle maîtresse ; déesse absolue au visage radieux et comme illuminé de l’intérieur, émanant une chaleur vitale intense. Cela ne peut que donner de la force de vivre, voire « Lhomme à l’oreille coupée » de Van Gogh. La beauté de la langue orale tahitienne et la sagesse des propos de la vieille dame, proches de tout message moral et religieux, pacificateur de cohésion humaine et sociale, agit comme une petite musique bienfaitrice. Elle accompagne la jolie musique triste et belle en sourdine pendant tout le film.



Les esprits de la nuit ayant envahi l’espace mental de Teheura, en désarroi avec cette absence de bougies, ce qui permit aux « Tupapa’u » ou esprits maléfiques, incubes, d’envahir son intimité de dormeuse à Mataiea. A Punuauia, l’endroit où Gauguin avait habité était une zone de « Mara’e », ce qui l’influença dans sa peinture des « Tupapa’u », comme à Mataiea, et plus tard à Hiva Oa, aux Marquises. Au début de l’an 2000, il y eut une grande rétrospective Paul Gauguin au Grand Palais à Paris. J’ai attendu huit heures dans la queue avec des amis et de la lecture ; ça valait le coup, car tous ses chefs-d’œuvre du Musée de l’Hermitage russe de Saint-Pétersbourg étaient exposés, et en particulier sur les esprits de la nature dans les cascades, par exemple...



L’actrice tahitienne, Tehei Adams, modèle du peintre (Teheura) est magnifique, car elle prend bien la lumière, avec son visage très expressif de beauté sauvage, naturelle et généreuse. L’acteur polynésien d’origine marquisienne, Puatai Hikutini, campe bien son personnage de « Bon Sauvage » ami et ensuite adversaire de Gauguin, à cause de son attirance sexuelle pour Teheura la trop belle muse du peintre. Il y a un kaléidoscope de muses dans le film : la beauté du paysage paradisiaque polynésien ; la musique mélancolique du film ; la beauté sublimatoire de Teheura, qui aide le peintre à se surpasser ; l’humanité polynésienne du peuple et de Iotefa, sculpteur amateur qui s’arrêtera au geste mimétique, sans chercher une catharsis, ce qui irritera le Maître du Jouir, Gauguin ; la langue tahitienne… La sexualité était naturelle à l’époque, et l’art utilise cette énergie pour magnifier le réel, qui est déjà très beau, trop beau pour être vrai ?