La médecine traditionnelle en phase de reconnaissance à Moorea

Moorea, le 29 janvier 2022 - Les représentants de l’hôpital de Afareaitu, de l’Église protestante māòhi, de la municipalité ainsi que les tradipraticiens de Moorea se sont rencontrés vendredi matin pour discuter de la mise en place prochaine de la médecine intégrative sur l’île sœur. L’idée est de proposer, dans le cadre du projet Vaa Ora, la médecine traditionnelle aux patients de l’hôpital de Afareaitu à partir du mois de mai prochain.



A l’instar de Paea et de Teva I Uta, le projet Vaa Ora, un projet expérimental du Pays pour mettre en place la médecine intégrative (recours simultané à la médecine conventionnelle et à la médecine traditionnelle) dans les hôpitaux locaux sera lancé sur l’île de Moorea. C’est du moins l’objet de la réunion qui a eu lieu vendredi matin à la mairie annexe de Teavaro où étaient présents des membres du personnel de l’hôpital de Moorea, des représentants de l’Église protestante māòhi et de la commune de Moorea-Maiao ainsi que des experts en médecine traditionnelle de l’île. L’idée était d’établir un premier contact, puis de créer prochainement un partenariat entre les différentes parties au sein d’un comité en vue de proposer également la médecine traditionnelle aux patients de l’hôpital de Afareaitu qui le souhaitent. “On sait que la santé, c’est d’être bien dans sa tête, dans son corps, dans son cœur… Or la médecine traditionnelle promet toutes ces choses-là aussi. On va donc faire cela ensemble, en toute sécurité. On va aussi essayer, au sein d’un comité, de retrouver les savoirs en collaboration avec le Pays. C’est une offre que l’on espère proposer cette année aux malades qui viendront à l’hôpital” explique le médecin-chef Philippe Biarez.

Selon ce dernier, le comité doit toutefois travailler sur trois obstacles pour réussir ce projet. “Il y a d’abord la peur des soignants de se retrouver au tribunal parce qu’il a été dit que c’est interdit à l’hôpital. C’est en fait possible de le faire mais de manière encadrée. Les autorités du Pays travailleront à cela pour qu’il n’y ait pas de problème” précise le taote. “Il y a ensuite les tradipraticiens qui ont également cette peur qu’on les mette au tribunal. C’est cette crainte de la réglementation qu’il va falloir que l’on travaille pour que tout le monde soit serein. Un travail est aussi en cours au niveau du Pays pour que des autorisations sur les plantes traditionnelles soient délivrées de manière à ne plus avoir de problème à ce niveau”. Le troisième obstacle serait la relation de confiance entre les différentes parties. ”Il s’agit de pouvoir travailler ensemble et de se respecter les uns des autres. La réunion de ce matin a montré que c’est déjà réussi” assure encore Philippe Biarez. Après cette première rencontre positive, tous les partenaires mèneront des discussions dans les prochaines semaines afin de lancer ce projet à partir du mois de mai prochain.