La matinée de la Bounty

"La mutinerie a eu lieu le 28 avril 1789, il y a 230 ans. Lors de cette conférence, je vais notamment revenir sur les raisons de l'expédition de la Bounty, qui l'a décidée, comment a été choisi le capitaine William Bligh. Puis, je vais aborder le voyage jusqu'à Tahiti. La traversée a été très longue, car le navire n'a pas pu passer le Cap Horn et a été obligé de faire le tour de monde. Cela a retardé leur arrivée à Tahiti au mois d'octobre 1788. L'équipage n'a alors pu trouver suffisamment de plans de uru et a dû attendre six mois pour repiquer et faire pousser de nouveaux plants.

Pendant cette période, la discipline s'est alors relâchée, les marins ont découvert la vie tropicale, les femmes… Il semblerait que la capitaine Bligh n'ait pas participé aux douceurs de vie de l'île, d'où sans doute une certaine frustration.

La mutinerie a lieu le 28 avril 1789, quelques semaines seulement après le début du trajet du retour. On peut se poser de nombreux questionnements sur cette mutinerie et notamment sur la personnalité de Fletcher Christian. C'était un homme jeune de 24, 25 ans, destiné à un bel avenir, ses relations avec Bligh étaient bonnes à Tahiti. Je pense que l'équipage a fortement influencé, voire manipulé Fletcher Christian à devenir mutin, l'équipage, lui, n'avait rien à perdre et préférait rester dans cette île tropicale, avec de belles femmes. Alors que Fletcher savait qu'en faisait cela, il tirait une croix sur son avenir, qu'il serait pourchassé. La Metro-Golwyn-Mayer a voulu faire passer son acteur Marlon Brandon (ndlr qui incarne Fletcher Christian) pour un héros romantique. En réalité, Fletcher Christian est un héros tragique, d'autant plus qu'il se met lui-même dans une situation désespérée.

Le trajet en chaloupe de Bligh et de ses 18 marins pendant 41 jours jusqu'au Timor, fait de lui, un navigateur hors du commun.

Enfin, je reviendrai également sur les mutins et leurs différentes épopées (…) jusqu'à Pitcairn et leurs vies ainsi que celles des hommes et des femmes polynésiennes venus avec eux sur cette île.

Au départ, tout va bien, mais ils vont rapidement s'entretuer, notamment pour les terres et les femmes. Certains vont essayer de fabriquer de l'alcool, d'autres se suicident… En 1808, il ne restera plus qu'un seul survivant mutin, le patriarche, John Adams vivant avec les femmes et les enfants."